Senado de EEUU rechaza resoluciones para frenar ventas de armas a Israel

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El senador estadounidense Bernie Sanders pronuncia un discurso con motivo de la celebración de los primeros 100 días en el cargo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en el Knockdown Center, el domingo 12 de abril de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Andrés Kudacki) AP

Las dos resoluciones para bloquear las ventas de Estados Unidos de bulldozers y bombas a Israel fueron rechazadas por todos los republicanos y derrotadas por votaciones de 40-59 y 36-63. Pero Sanders ha forzado repetidamente votaciones sobre el tema para presionar a sus colegas —tanto demócratas como republicanos— a oponerse al régimen de Netanyahu.

Resoluciones similares impulsadas por Sanders en 2024 y 2025 también fueron rechazadas, pero el número de demócratas que votaron en favor de la resolución del senador independiente de Vermont se ha duplicado con creces en menos de dos años, en medio de las campañas militares israelíes en Gaza, Irán y Líbano.

“Está claro que los demócratas están empezando a escuchar al estadounidense promedio, que está harto y cansado de gastar miles de millones de dólares para apoyar las horribles guerras de Netanyahu cuando la gente en este país no puede pagar vivienda ni atención médica”, comentó Sanders después de la votación.

El senador demócrata Mark Kelly votó a favor de las dos resoluciones después de haberse opuesto a algunos de los intentos previos de Sanders. En un discurso antes de la votación, Kelly afirmó que “las decisiones temerarias que están tomando el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump” lo llevaron a esa determinación, la cual, según indicó, no tomó a la ligera.

“Bajo el gobierno del primer ministro Netanyahu, hemos visto una guerra ampliada en Líbano que está poniendo en riesgo a civiles libaneses inocentes, y una violencia continua contra los palestinos y la demolición de sus hogares en Cisjordania", señaló Kelly. "Todo esto ha socavado el camino a seguir hacia la paz”.

Entre los demócratas que votaron en contra de las resoluciones estuvieron el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y la senadora Kirsten Gillibrand.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP