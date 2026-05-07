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Semien y Soto conectan vuelacercas y Mets vencen 10-5 a Rockies

DENVER (AP) — Juan Soto abrió el juego con un jonrón, Marcus Semien conectó un cuadrangular y terminó con cuatro imparables, y los encendidos Mets de Nueva York doblegaron el miércoles 10-5 a los Rockies de Colorado.

El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, festeja su jonrón solitario ante los Rockies de Colorado, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP foto/David Zalubowski)
El dominicano Juan Soto, de los Mets de Nueva York, festeja su jonrón solitario ante los Rockies de Colorado, el miércoles 6 de mayo de 2026 (AP foto/David Zalubowski) AP

El inicio del encuentro se retrasó seis horas debido a una nevada.

Carson Benge prolongó su buen momento con dos hits por Nueva York. En sus últimos tres juegos batea de 9-4, con un jonrón y cuatro carreras impulsadas.

Los Mets tienen marca de 4-1 en el comienzo de su gira de nueve juegos como visitantes, después de perder 17 de 20.

TJ Rumfield y Jake McCarthy conectaron vuelacercas por Colorado, y Mickey Moniak extendió a 18 juegos su racha de partidos consecutivos bateando de hit con un sencillo en la novena entrada. Los Rockies han perdido seis compromisos seguidos y siete de sus últimos ocho, tras barrer a los Mets en una serie de tres juegos en Citi Field del 24 al 26 de abril.

La nevada pospuso el juego del martes para el jueves y retrasó el inicio del miércoles a las 7:20 de la tarde, hora local. La temperatura era de 5 grados Celsius al primer lanzamiento y bajó a alrededor de 1 bajo cero en la novena.

El dominicano Soto conectó su jonrón al tercer lanzamiento de la noche por parte de Michael Lorenzen. Los Mets sumaron tres más en la cuarta.

Sacaron del juego a Lorenzen (2-4) en una sexta entrada de cuatro carreras.

Los Rockies apenas lograron cuatro sencillos en cinco entradas ante el dominicano Freddy Peralta (2-3), pero atacaron a Tobias Myers en la sexta.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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