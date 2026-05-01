Se reanudan vuelos directos EEUU-Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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ARCHIVO - Familiares lloran durante el funeral de las víctimas de un ataque en la carretera Panamericana que las autoridades atribuyen a disidentes de las antiguas FARC, en Cajibio, Colombia, el 28 de abril de 2026. (AP Photo/Santiago Saldarriaga, archivo) AP

Niños haitianos recibieron la visita de la princesa Sarah Zeid de Jordania, asesora del Programa Mundial de Alimentos, en un albergue para familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de abril de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP