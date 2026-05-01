americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Se reanudan vuelos directos EEUU-Venezuela y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Tras una suspensión de siete años, se reanudan los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela. Colombia despidió a las víctimas de un ataque en la carretera Panamericana que las autoridades atribuyeron a rebeldes disidentes de las antiguas FARC.

ARCHIVO - Familiares lloran durante el funeral de las víctimas de un ataque en la carretera Panamericana que las autoridades atribuyen a disidentes de las antiguas FARC, en Cajibio, Colombia, el 28 de abril de 2026. (AP Photo/Santiago Saldarriaga, archivo)
ARCHIVO - Familiares lloran durante el funeral de las víctimas de un ataque en la carretera Panamericana que las autoridades atribuyen a disidentes de las antiguas FARC, en Cajibio, Colombia, el 28 de abril de 2026. (AP Photo/Santiago Saldarriaga, archivo) AP

Niños haitianos recibieron la visita de la princesa Sarah Zeid de Jordania, asesora del Programa Mundial de Alimentos, en un albergue para familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Puerto Príncipe.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de abril de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. (Foto, Departamento de Justicia vía AP)

El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una foto momentos antes del ataque

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Destacados del día

🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

REGRESAN LOS VUELOS MIAMI–CARACAS: AMERICAN AIRLINES REACTIVA RUTA TRAS 7 AÑOS

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

CAOS MIGRATORIO EN EEUU: NUEVO CONTROL DE SEGURIDAD FRENA MÁS DE 12 MILLONES DE CASOS EN USCIS

TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

TRAGEDIA: HALLAN MUERTO A CAMIONERO CUBANO BUSCADO POR EL FBI EN GEORGIA

El canciller alemán Friedrich Merz conduce el vehículo blindado Boxer durante su visita al ejército en la base de la Bundeswehr en Münster, Alemania, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber, pool)

Trump vuelve a amenazar con reducir sus tropas en Alemania, un aliado clave en la OTAN

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter