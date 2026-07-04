Se hunde embarcación con estudiantes en Congo; hay al menos 20 muertos, afirman autoridades

Las tragedias mortales en embarcaciones son comunes en el país centroafricano, donde a menudo se culpa a los viajes nocturnos y a los botes sobrecargados. Las deficientes normas de seguridad y la falta de infraestructura en zonas remotas del país también contribuyen a los cientos de muertos en desastres de navegación en los últimos años.
“Hubo 80 sobrevivientes y 20 cuerpos”, indicó Francois Kabula, administrador del territorio de Ilebo, en la provincia de Kasai, donde ocurrió el hundimiento el viernes.
Sin embargo, Tshikudi Jean, quien presenció el incidente, declaró a The Associated Press que la embarcación transportaba a más de 200 personas.
“Los propietarios de embarcaciones de la República Democrática del Congo sólo buscan dinero y no les importan las vidas humanas”, aseveró François Malepo, presidente de la organización de la sociedad civil de Ilebo.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.