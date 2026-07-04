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Se hunde embarcación con estudiantes en Congo; hay al menos 20 muertos, afirman autoridades

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — Una embarcación de madera que transportaba a estudiantes de regreso de exámenes estatales se hundió en el centro de la República Democrática del Congo, naufragio que dejó al menos 20 muertos, informaron las autoridades. La embarcación navegaba por la provincia de Kasai cuando se hundió al entrar en la confluencia de los ríos Sankuru y Kasai, según testigos.

Las tragedias mortales en embarcaciones son comunes en el país centroafricano, donde a menudo se culpa a los viajes nocturnos y a los botes sobrecargados. Las deficientes normas de seguridad y la falta de infraestructura en zonas remotas del país también contribuyen a los cientos de muertos en desastres de navegación en los últimos años.

“Hubo 80 sobrevivientes y 20 cuerpos”, indicó Francois Kabula, administrador del territorio de Ilebo, en la provincia de Kasai, donde ocurrió el hundimiento el viernes.

Sin embargo, Tshikudi Jean, quien presenció el incidente, declaró a The Associated Press que la embarcación transportaba a más de 200 personas.

“Los propietarios de embarcaciones de la República Democrática del Congo sólo buscan dinero y no les importan las vidas humanas”, aseveró François Malepo, presidente de la organización de la sociedad civil de Ilebo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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