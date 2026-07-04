Se hunde embarcación con estudiantes en Congo; hay al menos 20 muertos, afirman autoridades

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Las tragedias mortales en embarcaciones son comunes en el país centroafricano, donde a menudo se culpa a los viajes nocturnos y a los botes sobrecargados. Las deficientes normas de seguridad y la falta de infraestructura en zonas remotas del país también contribuyen a los cientos de muertos en desastres de navegación en los últimos años.

“Hubo 80 sobrevivientes y 20 cuerpos”, indicó Francois Kabula, administrador del territorio de Ilebo, en la provincia de Kasai, donde ocurrió el hundimiento el viernes.

Sin embargo, Tshikudi Jean, quien presenció el incidente, declaró a The Associated Press que la embarcación transportaba a más de 200 personas.

“Los propietarios de embarcaciones de la República Democrática del Congo sólo buscan dinero y no les importan las vidas humanas”, aseveró François Malepo, presidente de la organización de la sociedad civil de Ilebo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP