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LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

LA GUAIRA, Venezuela (AP) — Se cumple una semana de los devastadores sismos que sacudieron Venezuela dejando al menos 1.943 muertos y más de 10.500 heridos y centenares de rescatistas continúan buscando a sobrevivientes bajo los escombros.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP) AP

Aquí los últimos acontecimientos sobre Venezuela:

900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

El ejército estadounidense cuenta con unos 900 militares apoyando las labores de ayuda humanitaria en Venezuela, declaró Steven McCloud, portavoz del Comando Sur de Estados Unidos, a The Associated Press.

McCloud añadió que también hay alrededor de 100 personas del Departamento de Estado colaborando en las labores de ayuda y socorro.

Médico dice que faltan insumos específicos, teme un “entorno infeccioso”

El doctor Eugenio Cova, jefe de la unidad de Traumatología del Hospital General del Oeste “Dr. José Gregorio Hernández” en Caracas, afirmó que los primeros días tras el terremoto fueron caóticos y que su equipo tuvo que improvisar dos quirófanos ya que no se pueden usar los ascensores ni acceder a las zonas dañadas por el sismo.

Al igual que muchos hospitales públicos del país, que sufren una escasez crónica de suministros médicos esenciales, el hospital ha recibido una avalancha de donaciones. Sin embargo, han tenido dificultades para conseguir insumos más específicos como tornillos y placas para cirugías ortopédicas y gasas medicadas para prevenir infecciones.

Han tratado a pacientes con fracturas pélvicas por aplastamiento, casos de rabdomiólisis —una afección potencialmente mortal en la que el tejido muscular se descompone tras una herida por aplastamiento— y pacientes con una combinación de lesiones potencialmente mortales.

Dijo que dada la enorme cantidad de fallecidos él y otros médicos temen que se cree un “entorno infeccioso”.

“En este momento, el problema que prevemos a la vuelta de la esquina son las infecciones que podrían traer consigo los pacientes que han estado expuestos al desastre durante más tiempo”, dijo.

Japón envía equipo de profesionales sanitarios

Japón anuncia el miércoles que enviará un equipo de ayuda de emergencia de 42 miembros a Venezuela para brindar asistencia médica en la zona afectada por el terremoto. Se espera que el equipo, compuesto por médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud, parta en los próximos días para unirse a un pequeño equipo de avanzada que ya opera en Venezuela desde el 26 de junio, informa el Ministerio de Relaciones Exteriores.

FUENTE: AP

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