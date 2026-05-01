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Se estrella avioneta en Texas; mueren las 5 personas a bordo

WIMBERLEY, Texas, EE.UU. (AP) — Una avioneta se estrelló entre árboles en la región montañosa de Texas Hill Country, causando la muerte de las cinco personas que iban a bordo, informaron autoridades el viernes.

El desplome ocurrió la noche del jueves en Wimberley, una ciudad a unos 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de Austin, indicó el juez y administrador del condado Hays, Ruben Becerra, en una publicación en Facebook.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la avioneta Cessna 421C se estrelló alrededor de las 11:25 de la noche con cinco personas a bordo. Señaló que la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán el accidente.

Según el historial de vuelo, la aeronave despegó de Amarillo, Texas, unas dos horas antes y se dirigía al Aeropuerto Nacional de New Braunfels. Las fotografías aéreas publicadas en línea por el periódico Austin American-Statesman mostraban el avión destruido en una zona boscosa.

Becerra subrayó que no dará a conocer los nombres de los fallecidos, a la espera de notificar primero a sus familiares.

Agregó que una segunda aeronave que viajaba por la zona aterrizó sin contratiempos en el aeropuerto de New Braunfels, a unos 50 kilómetros (30 millas) al noreste de San Antonio.

Un piloto contó que él y el piloto del Cessna volaban hacia allá juntos, de acuerdo con un audio del Control de Tráfico Aéreo.

“No he sabido nada de él”, dice el piloto en la grabación.

Un controlador responde: “Empezó a moverse de manera errática y ahora su trayectoria ha desaparecido de la pantalla. Así que queremos asegurarnos de que todo esté bien con él”.

Al menos un piloto en el área confirmó que el dispositivo localizador de emergencia de la avioneta en problemas había emitido una señal de auxilio. El controlador llamó al 911.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área de New Braunfels se encontraba mayormente nublada poco antes del incidente, pero hubo una tormenta eléctrica dos horas después.

Wimberley, con una población de alrededor de 3.000 habitantes, es un destino popular para el turismo y el senderismo en la región montañosa de Texas Hill Country, junto al río Blanco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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