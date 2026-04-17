Se espera que más de 500.000 personas asistan a la misa del papa León XIV en Camerún

El papa León XIV llega al aeropuerto de Bamenda para oficiar una misa, en Camerún, el 16 de abril de 2026, en el cuarto día de su viaje pastoral de 11 por África. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

León XIV viajaba el viernes a Douala, la principal ciudad portuaria del país, para oficiar una misa y visitar un hospital. El Vaticano prevé que unas 600.000 personas asistan a la liturgia, la mayor multitud que se espera sus 11 días de viaje, el primero a África del primer papa estadounidense de la historia.

Más tarde en el día, y ya de regreso en la capital, Yaundé, León tenía una cita con estudiantes, profesores y administradores de la Universidad Católica de África Central. Los papas han utilizado a menudo este tipo de encuentros, especialmente en el mundo en desarrollo, para animar a los jóvenes a perseverar frente a la pobreza, la corrupción y otros desafíos.

Los católicos representan alrededor del 29% de los 29 millones de habitantes de Camerún, un país abrumadoramente joven con una media de edad de 18 años.

El pontífice ya ha ofrecido palabras de aliento a la juventud de Camerún, incluso en su primer discurso ante el presidente, Paul Biya, quien a sus 93 años es el líder de más edad del mundo. En esa intervención, León exigió que se rompieran las “cadenas de la corrupción” en la nación y afirmó que los jóvenes representan su futuro y su esperanza.

Pero con Biya en el poder desde 1982, Camerún es quizás el ejemplo más dramático de la tensión entre la juventud africana y los numerosos líderes envejecidos del continente.

A pesar de ser un país productor de petróleo que experimenta un crecimiento económico modesto, los jóvenes sostienen que los beneficios no han llegado más allá de las élites.

“Por supuesto, cuando persisten el desempleo y la exclusión social, la frustración puede conducir a la violencia", advirtió el papa en su discurso inaugural ante Biya y las autoridades gubernamentales a principios de semana. "Invertir en la educación, la formación y el emprendimiento de los jóvenes es, por lo tanto, una elección estratégica para la paz. Es la única manera de frenar la salida de un talento maravilloso hacia otras partes del mundo”.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo en Camerún se sitúa en 3,5%, pero el 57% de la población activa de entre 18 y 35 años trabaja en el sector informal.

El sombrío panorama económico en el país ha provocado una importante fuga de cerebros y ha tensionado un sector sanitario ya falto de personal, ya que muchos médicos y enfermeros están dejando el país en busca de trabajos más lucrativos en Europa y Norteamérica.

En 2023, alrededor de un tercio de los médicos que se gradúan en la facultad de medicina en Camerún abandonaron el país, de acuerdo con el Ministerio de Educación Superior.

La creciente frustración por el historial de Biya y su prolongado mandato se intensificó durante las tensas elecciones presidenciales el pasado octubre, en el que el líder se aseguró un octavo mandato consecutivo.

Cuando el principal candidato de la oposición, Issa Tchiroma Bakary, impugnó el resultado de los comicios, estallaron protestas mortales en todo el país.

___

El periodista de The Associated Press Mark Banchereau en Dakar, Senegal, contribuyó a este despacho.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP