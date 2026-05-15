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Schwarber conecta su 19no y 20mo jonrón para liderar las mayores y Filis superan 11-9 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — El encendido bateador Kyle Schwarber conectó dos jonrones para elevar a 20 su total, el mayor de las Grandes Ligas, y los Filis de Filadelfia remontaron para vencer el viernes 11-9 a los Piratas de Pittsburgh en 10 innings.

Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, recorre las bases luego de pegar un jonrón de dos carreras en el juego ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, recorre las bases luego de pegar un jonrón de dos carreras en el juego ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 15 de mayo de 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Filadelfia perdía por seis carreras al inicio. Schwarber encabezó la remontada al disparar un par de vuelacercas de dos carreras. El bateador designado sacó la pelota del parque ante Braxton Ashcraft en la quinta entrada y volvió a hacerlo frente a Mason Montgomery en la séptima.

Schwarber suma nueve jonrones en los últimos ocho juegos, la segunda vez en su carrera que logra esa hazaña. También lo consiguió en 2021 cuando jugaba para Washington.

Albert Belle es el otro jugador en la historia de las mayores que ha conectado nueve jonrones en un tramo de ocho partidos en dos ocasiones.

Los Piratas estaban tan precavidos con Schwarber mientras sostenían una ventaja de tres carreras en la novena entrada que el cerrador dominicano Gregory Soto le dio base por bolas con cuatro lanzamientos, con las bases llenas.

Luego, Bryce Harper pegó un sencillo de dos carreras que rebotó en la parte alta de la pared entre el jardín derecho y el central para igualar la pizarra.

Los Filis se fueron encima del relevista dominicano de los Piratas Dennis Santana (2-3) en la décima. Brandon Marsh abrió con un sencillo impulsor y el venezolano Rafael Marchán siguió con un sencillo de dos carreras.

Su compatriota José Alvarado (1-1) lanzó la novena entrada sin permitir carreras. Orion Kerkering trabajó la décima para su primer salvamento.

Filadelfia ganó por quinta vez en seis juegos y mejoró a 13-4 desde que Don Mattingly reemplazó a Rob Thomson como mánager el mes pasado.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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