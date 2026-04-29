Schroder y Mobley impulsan a Cavaliers y vencen 125-120 a Raptors con la serie 3-2

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El alero de los Raptors de Toronto, Brandon Ingram, avanza hacia la canasta ante el pívot de los Cavaliers de Cleveland, Evan Mobley, durante la primera mitad del quinto juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el miércoles 29 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) AP

Cleveland lidera la serie 3-2. El Juego 6 será el viernes por la noche en Toronto.

James Harden anotó 23 puntos y Donovan Mitchell sumó 19 para los Cavaliers.

RJ Barrett encabezó a Toronto con 25 puntos, mientras que Ja’Kobe Walter agregó 20 y Jamal Shead aportó 18 desde la banca. El alero All-Star Brandon Ingram salió del partido en el segundo cuarto por una inflamación en el talón derecho.

Los Raptors ganaban 74-67 al descanso y anotaron los primeros cinco puntos del tercer cuarto. Los Cavaliers fueron recortando poco a poco, pero llegaron a los últimos 12 minutos abajo 103-100.

Cleveland tomó el control al anotar los primeros ocho puntos del cuarto periodo.

Toronto falló sus primeros 11 tiros y en el cuarto periodo acertó 7 de 28 en tiros de campo, mientras que Cleveland encestó 7 de sus primeros 11 y terminó con 9 de 19.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP