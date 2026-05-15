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Schlittler, Rice y Chisholm guían a Yankees a triunfo ante los Mets por 5-2 en la Serie del Subway

NUEVA YORK (AP) — Cam Schlittler dominó a los Mets de Nueva York al debutar en la Serie del Subway en blanco y con pelota de un hit hasta la séptima entrada, para que los Yankees de la misma ciudad se impusieran el viernes por 5-2 en el Citi Field.

Cam Schlittler, abridor de los Yankees de Nueva York, lanza en el juego del viernes 15 de mayo de 2026 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura)
Cam Schlittler, abridor de los Yankees de Nueva York, lanza en el juego del viernes 15 de mayo de 2026 ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Jazz Chisholm Jr. conectó un doble de dos carreras ante el excerrador de los Yankees Clay Holmes en una tercera entrada de tres anotaciones, y Ben Rice añadió su 14.º jonrón en la novena.

Cody Bellinger aportó un doble impulsor y el novato Spencer Jones conectó un sencillo productor por los Yankees, que mejoraron a 2-5 en su gira de nueve juegos.

En el primer duelo de una serie de tres, Schlittler (6-1) ponchó a nueve y otorgó dos bases por bolas en 6 2/3 entradas —manteniendo su efectividad, la mejor de la Liga Americana, en 1,35 durante su segunda temporada en las Grandes Ligas.

Realizó 106 lanzamientos, su mayor cifra en un juego de temporada regular, y 71 fueron strikes.

El derecho de 25 años tuvo el control total hasta que el extoletero dominicano de los Yankees Juan Soto disparó el jonrón número 250 de su carrera con una recta en cuenta de 0-2 para abrir la séptima.

El boricua Fernando Cruz retiró al novato A.J. Ewing con corredores en segunda y tercera para cerrar la entrada, y luego resolvió la octava en tres hombres. David Bednar permitió un sencillo impulsor de Brett Baty en la novena.

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