Sanoja conecta sencillo con 2 outs y Marlins vencen 3-2 a Dodgers

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Sandy Alcantara (22), de los Marlins de Miami, lanza contra los Dodgers de Los Ángeles en la segunda entrada de un partido de béisbol el miércoles 29 de abril de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

El elevado corto dentro del cuadro de Sanoja ante el relevista Will Klein (1-2) remolcó a Xavier Edwards, quien había pegado sencillo abriendo la entrada. Sanoja ingresó en la sexta como reemplazo defensivo en el jardín izquierdo.

Liam Hicks y el dominicano Esteury Ruiz conectaron jonrones solitarios por los Marlins, que ganaron dos de tres a los Dodgers por primera vez en Los Ángeles desde abril de 2018 y mejoraron a 5-10 como visitantes.

Los Dodgers estuvieron abajo en la parte baja de la novena en los tres juegos.

Andrew Nardi (2-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir hits. Faucher cerró el juego para su primer salvamento.

El abridor dominicano de los Marlins Sandy Alcántara permitió dos carreras y siete hits en seis entradas. El derecho ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

El abridor de los Dodgers Tyler Glasnow ponchó a nueve, su cifra más alta de la temporada (empatada), incluidos seis seguidos, y se quedó a uno de los 1.000 en su carrera. El derecho permitió dos carreras y tres hits, y otorgó seis bases por bolas en 5 1/3 entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP