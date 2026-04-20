San Lorenzo empata con Vélez y permanece fuera de zona de playoffs

La 15ta. fecha se cerró el lunes con cuatro empates –tres de ellos sin gritos- y, paradójicamente, un encuentro a puro gol entre Central Córdoba y Platense, que se saldó con una victoria 4-3 como local para el equipo de la provincia de Santiago del Estero.

La sorpresa de la jornada la dio el modesto Gimnasia de Mendoza con un triunfo 1-0 en casa sobre Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa continental.

En el estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo jugó un muy buen primer tiempo y mereció irse al entretiempo en ventaja. Sin embargo, al “Ciclón” le faltó efectividad. La ocasión más clara fue una “vaselina” de Rodrigo Auzmendi por sobre el arquero Álvaro Montero, que dio en el travesaño.

En esos primeros 45 minutos, el Vélez dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue una sombra del que se transformó en uno de los animadores del certamen.

En el complemento, las cosas cambiaron un poco. El anfitrión perdió funcionamiento y la visita mejoró. Incluso el “Fortín” pudo haberse llevado el premio mayor sobre el epílogo, con un remate de Dilan Godoy detenido por el portero paraguayo Orlando Gill.

Con la igualdad, San Lorenzo –que lució una camiseta con un parche en homenaje al Papa Francisco, reconocido hincha del club, en vísperas de cumplirse un año de su deceso- no pudo meterse en zona de playoffs.

En tanto, a Vélez el punto rescatado en el Bajo Flores le permitió asegurarse una plaza en la ronda de los “mata-mata”, aunque no consiguió recuperar la punta de la zona A, ahora en manos de Estudiantes de La Plata.

“San Lorenzo es un equipo bastante físico que supimos contrarrestar, pudimos sacar un buen punto”, señaló el arquero colombiano Montero, una de las figuras.

Por su parte, el técnico Barros Schelotto declaró: “Dentro de un partido parejo, en el segundo tiempo pudimos dominar por momentos y generamos ocasiones de gol.

“Conforme con el punto no estoy, por la situación en la tabla y por lo bueno que hicimos en el primer tiempo, pero tengo optimismo porque quedan dos fechas y el equipo da muestras de crecimiento día a día”, afirmó Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo.

Con un nuevo gol del ecuatoriano Jordy Caicedo –lleva convertidos ocho en el torneo-, Huracán rescató una igualdad 1-1 en su visita a Tigre, que sigue sin poder recrear el nivel exhibido aquella noche en que goleó 4-1 a River Plate en el Monumental y enhebra una racha de once cotejos al hilo sin victorias.

Además, Independiente Rivadavia, líder de la Zona B y que la semana pasada dio el golpe en Copa Libertadores al remontar y vencer 2-1 al Fluminense en el Maracaná, igualó con la pizarra en blanco en cancha de Banfield. El restante empate en cero fue entre Barracas Central y Belgrano de Córdoba.

A solo dos fechas de la bajada de telón de la fase regular, los ocho primeros lugares en la Zona A son ocupados por Estudiantes (LP), Vélez, Boca Juniors –que el domingo derrotó 1-0 a domicilio a su eterno rival River-, Talleres de Córdoba, Lanús, Independiente, Unión de Santa Fe y Defensa y Justicia.

En la Zona B, los equipos que se ubican en puestos de playoffs son los siguientes: Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano, Huracán, Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

FUENTE: AP