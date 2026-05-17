Salvador Pérez pega jonrón e impulsa 2 carreras en triunfo 2-0 de Reales ante Cardenales

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El venezolano Salvador Pérez de los Reales de Kansas City batea un elevado de sacrificio para que anotara su compatriota Maikel García en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis el domingo 17 de mayo del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Kolek (2-0) ponchó a tres y dio una base por bolas en su tercera apertura de la temporada, después de regresar el 5 de mayo tras una distensión en el oblicuo izquierdo.

Daniel Lynch IV lanzó un episodio y dos tercios y Lucas Erceg trabajó la novena para conseguir su 11mo salvamento de la temporada.

Pérez disparó el primer lanzamiento que vio en la cuarta entrada, enviándolo 392 pies a las gradas sobre el jardín izquierdo para su séptimo jonrón de la temporada y ampliar la ventaja de Kansas City a 2-0.

Andre Pallante (4-4) permitió dos carreras (una limpia) con ocho hits y ponchó a siete en 6 2/3 entradas, mientras que los Cardinals vieron cortada su racha de tres victorias consecutivas.

El venezolano Maikel García pegó un sencillo por el centro para abrir el juego, avanzó a tercera base cuando Victor Scott II dejó escapar el sencillo de Bobby Witt Jr. y anotó con el elevado de sacrificio de Pérez al jardín izquierdo para darle a los Reales una ventaja de 1-0.

El campocorto de los Cardenales, Masyn Winn, salió del juego cojeando ligeramente en la parte baja de la séptima entrada. El mánager Oliver Marmol comentó que Winn tenía molestias en la rodilla izquierda y que su estado se evaluaría día a día.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP