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Ruud arrasa a Darderi y espera por Sinner o Medvedev en la final del Abierto de Italia

ROMA (AP) — Casper Ruud mantuvo la concentración durante una demora por lluvia de casi dos horas para arrollar el viernes al local Luciano Darderi por 6-1, 6-1 y alcanzar la final del Abierto de Italia por primera vez.

Casper Ruud devuelve ante Luciano Darderi en las semifinales del Abierto de Italia, el viernes 15 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini)
Casper Ruud devuelve ante Luciano Darderi en las semifinales del Abierto de Italia, el viernes 15 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

El partido fue suspendido con Ruud arriba 4-1 en el primer set.

En la final del domingo sobre la arcilla roja del Foro Itálico, Ruud tendrá como oponente al ganador del cruce entre Jannik Sinner, actual número uno del ranking, y Daniil Medvedev, antiguo primero del escalafón.

Coco Gauff se las verá contra Elina Svitolina en la final femenina el sábado.

Roma es el último gran ensayo antes del arranque del Abierto de Francia dentro de nueve días.

Ruud alcanzó dos finales en Roland Garros, perdiendo ante Rafael Nadal en 2022 y contra Novak Djokovic en 2023. El noruego llegó a ser el número 2 del mundo y actualmente es el 25, pero volverá a los 20 primeros desde el lunes. Apenas ha cedido un set en Roma este año, en su victoria ante Karen Khachanov en los cuartos de final.

Darderi, 20 del ranking, nació en Argentina en una familia de ascendencia italiana. Salvó cuatro puntos de partido en una victoria en tres sets sobre Alexander Zverev en la cuarta ronda y luego ganó otro partido maratónico contra Rafael Jódar en unos cuartos de final que terminaron a las 2 de la mañana

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