Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro "El Cangrejo" en La Habana

El director de la CIA visitó La Habana y advirtió que EEUU dialogará con Cuba solo si el régimen acepta cambios profundos.

Ratcliffe llega a Cuba en medio de máxima tensión entre Washington y La Habana

El director de la Central Intelligence Agency , John Ratcliffe , realizó este jueves una visita de alto nivel a Havana para reunirse con altos funcionarios del régimen cubano en medio de una escalada de tensiones entre ambos países.

Según funcionarios estadounidenses citados por medios norteamericanos, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje del presidente Donald Trump : Washington está dispuesto a negociar seriamente con Cuba, pero solo si el régimen realiza “cambios fundamentales”.

De acuerdo con fuentes estadounidenses, Ratcliffe sostuvo reuniones con:

Lázaro Alberto Álvarez Casas

Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“Raulito”), nieto de Raúl Castro

Altos responsables de inteligencia cubana

El encuentro giró alrededor de:

Cooperación de inteligencia

Seguridad regional

Estabilidad económica

Relaciones bilaterales

Washington también dejó claro que Cuba “no puede seguir siendo refugio seguro de adversarios de EEUU en el hemisferio occidental”.

El régimen intenta salir de la lista de terrorismo

El gobierno cubano confirmó oficialmente la visita y aseguró haber presentado “evidencias” para demostrar que la isla no representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La Habana busca ser retirada de la lista estadounidense de Estados Patrocinadores del Terrorismo, donde fue reincorporada durante la administración Trump.

El comunicado oficial insistió en que Cuba:

No financia terrorismo

No alberga grupos extremistas

No amenaza a EEUU

Trump endurece presión mientras mantiene abierta la puerta al diálogo

La visita ocurre en medio de una estrategia dual de la administración Trump:

Presión económica máxima

Apertura condicionada al diálogo

Desde enero de 2026, Washington ha aplicado:

Más de 240 sanciones

Restricciones energéticas

Sanciones contra GAESA

Vigilancia militar cerca de Cuba

Al mismo tiempo, Trump declaró recientemente:

“Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”

La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que la reunión representa “una rara oportunidad” para que Cuba estabilice su economía y alivie la crisis que golpea a la población.

La isla enfrenta actualmente:

Apagones masivos

Escasez de combustible

Protestas en La Habana

Crisis alimentaria

Colapso turístico

Washington advirtió que “la ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente”.

La visita dispara especulaciones geopolíticas

La llegada del director de la CIA a La Habana ocurre además en medio del aumento de vuelos militares estadounidenses cerca de Cuba y de crecientes rumores sobre posibles escenarios de presión más agresivos contra el régimen.

Ratcliffe ya había participado anteriormente en negociaciones de alto nivel vinculadas a Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro.

Analistas consideran que su presencia en Cuba confirma que Washington otorga máxima prioridad estratégica a la situación de la isla.

FUENTE: foxnews.com