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Rusia reporta uno de los mayores ataques de drones ucranianos en su territorio y Crimea anexada

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el viernes que interceptó 660 drones ucranianos durante la noche sobre 12 regiones rusas, así como sobre la península de Crimea, anexionada ilegalmente, y sobre los mares Negro y de Azov.

Parecía ser uno de los mayores ataques con drones contra regiones rusas y la Crimea anexada desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas. Su éxito ha provocado escasez de combustible y ha interrumpido las líneas de suministro del ejército, lo que ha frenado los esfuerzos bélicos de Moscú tras más de cuatro años de combates.

En la región de Tula, justo al sur de Moscú, una vivienda particular sufrió daños y una mujer resultó herida, indicó el gobernador, Dmitry Milyaev, en un comunicado en internet. También reportó daños en el tendido eléctrico y en una instalación industrial no especificada en la ciudad de Novomoskovsk.

El medio independiente ruso en internet Astra informó que una planta química y una central hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el reporte de manera independiente y no hubo confirmación oficial.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 47 drones ucranianos fueron derribados mientras volaban hacia la capital rusa. No reportó víctimas ni daños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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