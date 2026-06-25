Devastadores terremotos en Venezuela dejan 164 muertos y 971 heridos; La Guaira es zona de desastre

RUBIO: "Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles". pic.twitter.com/7QyN6ZXiO0

Dos potentes sismos sacudieron el norte de Venezuela y provocaron derrumbes en Caracas, La Guaira y otros estados. Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y advirtió que el balance de víctimas podría aumentar mientras continúan las labores de rescate.

Venezuela amaneció bajo estado de emergencia después de dos devastadores terremotos que sacudieron el país este miércoles y dejaron, hasta el último balance oficial, al menos 164 muertos y 971 heridos .

Embed - DEVASTADORES TERREMOTOS EN VENEZUELA: hay al menos 164 muertos y 971 heridos

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 , provocaron escenas de pánico, evacuaciones masivas, colapso de edificios y severos daños en distintas zonas del país, especialmente en Caracas y La Guaira.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez , presentó durante la madrugada el primer balance oficial de la tragedia y advirtió que las cifras podrían aumentar, debido a que todavía hay personas atrapadas bajo los escombros y zonas donde no se ha podido completar la evaluación de daños.

Un hombre permanece de pie entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

file8bbe847213665e30a2773726829e1075 Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

La Guaira, una “zona de desastre”

Uno de los territorios más golpeados es La Guaira, en la costa norte venezolana, cerca de Caracas. Rodríguez describió el estado como una “zona de desastre” y afirmó que allí se registran decenas de edificios colapsados.

El balance inicial no incluiría todavía todas las posibles víctimas de esa zona, por lo que las autoridades y equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes.

La magnitud de los daños ha obligado a desplegar cuerpos de rescate, equipos médicos, protección civil y fuerzas de seguridad en las áreas más afectadas.

file8bbe847213665e30a2773726829e1075 Personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Caracas sufrió derrumbes y evacuaciones

En Caracas, los terremotos provocaron el colapso de estructuras en varias parroquias y obligaron a miles de personas a abandonar edificios, viviendas y espacios cerrados.

Vecinos pasaron la noche en plazas, calles, parques y vehículos por temor a nuevas réplicas. En varias zonas de la capital se reportaron grietas, caída de objetos, postes afectados y daños en edificaciones vulnerables.

Las autoridades recomendaron evacuar viviendas con afectaciones estructurales y mantenerse alejados de edificios dañados.

Venezuela

USGS reportó dos sismos de gran magnitud

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los terremotos ocurrieron con muy poca diferencia de tiempo y afectaron una región cercana a la costa norte-centro de Venezuela.

El primer sismo fue registrado con magnitud 7,2 y el segundo, considerado el evento principal, alcanzó magnitud 7,5.

Los organismos especializados calificaron la secuencia como un evento de alto impacto, con riesgo de víctimas significativas y daños económicos severos.

Cancelan alerta de tsunami

Tras los primeros reportes, los centros de alerta de tsunamis evaluaron la posibilidad de olas peligrosas en zonas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Sin embargo, la advertencia inicial fue cancelada y las autoridades indicaron que no existía amenaza de tsunami para esas áreas.

Aun así, el monitoreo sísmico continúa debido a las réplicas registradas durante la madrugada.

Aeropuerto cerrado y servicios bajo vigilancia

El terremoto también afectó infraestructura clave. El aeropuerto internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, fue cerrado tras reportarse daños en sus instalaciones.

El Gobierno informó que se mantiene el despliegue de servicios públicos, aunque reconoció afectaciones en el suministro de agua, gas doméstico, transporte y sistemas de movilidad.

El Metro y el sistema ferroviario fueron suspendidos temporalmente para facilitar labores de evaluación y rescate.

María Corina Machado expresa solidaridad

La líder opositora María Corina Machado expresó su solidaridad con las víctimas y pidió unidad nacional ante la emergencia.

En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que sus oraciones están con cada hogar venezolano y llamó a que prevalezcan la fortaleza, la serenidad y la solidaridad en medio de la tragedia.

Una tragedia que recuerda los peores sismos del país

Venezuela registra actividad sísmica frecuente por su ubicación geológica. Entre los terremotos más recordados figuran el de Caracas de 1967, que dejó más de 200 muertos, y el de Cariaco de 1997, con decenas de víctimas fatales.

La tragedia actual podría convertirse en uno de los episodios sísmicos más graves de la historia reciente venezolana, especialmente si el número de fallecidos aumenta en las próximas horas.

El balance puede seguir aumentando

El dato más preocupante es que el balance oficial aún es preliminar. Rescatistas continúan trabajando en edificios colapsados y zonas de difícil acceso, mientras hospitales reciben heridos y familias buscan a desaparecidos.

La prioridad inmediata es encontrar sobrevivientes, atender a los lesionados y evaluar la estabilidad de estructuras en Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y Falcón.

Venezuela enfrenta ahora una emergencia nacional con impacto humano, social e infraestructural aún difícil de dimensionar.