Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith) AP

Haaland anotó dos veces por Noruega en los primeros 15 minutos de la segunda mitad. Los Vikingos superaron 3-2 a Senegal el lunes, compensando un disparo que se estrelló en el poste y un cabezazo que le fue atajado justo antes del descanso.

Su actuación llegó horas después de que Messi marcó dos tantos por Argentina y Mbappé hizo lo mismo para Francia.

Su compañero Kristian Thorstvedt calificó a Haaland como un jugador de grandes partidos que vive para estos momentos. Aproximadamente a un mes de cumplir 26 años, Haaland está demostrando que puede seguirles el paso a algunas de las estrellas más experimentadas del fútbol, pese a jugar en un equipo sin el mismo historial de campeonatos.

“Es el mejor delantero”, afirmó el entrenador Ståle Solbakken. “No juega para Francia ni para Argentina. Marca para Noruega”.

Los tres se han combinado para conseguir 13 goles en el Mundial: cinco de Messi y cuatro tanto de Mbappé como de Haaland en la carrera por el Botín de Oro, que el entrenador de Irak, Graham Arnold, pronosticó que será una competencia muy buena entre estos involucrados.

“Es más fácil ganar el Botín de Oro cuando juegas para Francia y Argentina”, comentó Solbakken. “Pero intentaremos darle a Erling más partidos y más ayuda en los próximos encuentros”.

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial con 18 tantos cuando él y Argentina vencieron a Austria en Arlington, Texas. Mbappé suma ahora 16, empatado con el anterior poseedor del récord, Miroslav Klose, después de que él y Francia derrotaron a Irak 3-0 en Filadelfia.

En su primer Mundial, Haaland lleva cuatro. Noruega se clasificó por última vez en 1998, dos años antes de que él naciera.

“Seamos felices, todos y cada uno de los noruegos del planeta”, expresó Haaland. “Formo parte de algo especial. Noruega forma parte de algo especial. Estamos haciendo historia”.

El delantero del Manchester City, de 1,95 metros, ha marcado ahora en 12 partidos competitivos con Noruega en forma consecutiva. Suma 24 goles en ese tramo.

La última vez que Haaland no anotó para Noruega en un partido que importaba fue el 13 de octubre de 2024.

“Está encendido”, señaló Solbakken. “Estoy muy contento por él, de que pueda marcar en el escenario más grande”.

Haaland tuvo el menor número de toques de cualquiera de los dos equipos en la primera mitad, bien custodiado por un rival que sabía lo importante que era contenerlo. Aun así, Solbakken indicó que Haaland falló a portería vacía y “podría haber marcado incluso cuatro”.

“Es uno de los mejores delanteros del mundo”, dijo Ismail Jakobs, de Senegal. “Pasamos parte del partido haciendo algunas cosas muy difíciles desde el inicio (para él), como pudieron ver”.

Luego Haaland encontró su ritmo sobre una superficie mojada en el Meadowlands, que había sido azotado por la lluvia.

Anotó su primer gol en una contra de 4 contra 2, dejando atrás la frustración de antes. Tras conseguir el segundo al clavar un disparo de derecha que rebotó en el travesaño y entró, Haaland se llevó la mano izquierda a una oreja para animar los vítores de un gran contingente de aficionados vestidos de rojo que coreaban el nombre de su país y realizaban en las gradas su característica celebración de remo vikingo.

A la pregunta de cómo lo estaba logrando, a Haaland le costó encontrar una explicación.

“No lo sé”, manifestó Haaland. “Mi especialidad es marcar goles. Es como muchas otras cosas: simplemente soy muy bueno marcando goles, y tengo bastante suerte. No sé qué estoy haciendo, pero sí. Así son las cosas”.

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El redactor de fútbol de AP James Robson en Atlanta y el redactor deportivo de AP Dan Gelston en Filadelfia contribuyeron con este despacho.

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FUENTE: AP