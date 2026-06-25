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Inflación

Indicador de inflación en EEUU sube a máximo de tres años

WASHINGTON (AP) — El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal subió en mayo a un nuevo máximo de tres años, a medida que los precios de la gasolina alcanzaban su punto más alto, una señal de que el aumento de los costos podría plantear problemas políticos para el presidente Trump conforme se acercan las elecciones de mitad de mandato.

ARCHIVO - Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi, el martes 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo)
ARCHIVO - Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi, el martes 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo) AP

El Departamento de Comercio informó el jueves que los precios al consumidor aumentaron un 4,1% en mayo respecto de un año antes, el mayor incremento interanual desde abril de 2023. En términos mensuales, la inflación fue del 0,4% el mes pasado, igualando el aumento de abril y por debajo del 0,7% de marzo.

El incremento estuvo impulsado en gran medida por el encarecimiento de la gasolina, así como por semiconductores más caros y otros equipos informáticos que tienen una alta demanda por el despliegue de la IA. El alza de precios ha llevado a quienes combaten la inflación en la Reserva Federal a mantener sin cambios su tasa clave este año, un giro respecto de enero, cuando habían previsto dos recortes. Algunos economistas pronostican que el banco central podría, en cambio, subir las tasas este año.

El nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, subrayó la semana pasada la determinación del banco central de llevar la inflación de vuelta a su objetivo del 2%, pero no dio indicios de qué medidas podría tomar. Sin embargo, algunos economistas ahora esperan que el banco central aumente las tasas este año. Esas expectativas han contribuido a hacer bajar los precios de las acciones esta semana.

Los precios del petróleo y la gasolina han caído de forma sustancial desde que Trump acordó un pacto de paz con Irán, pero el conflicto elevó el precio de la gasolina a casi 4,50 dólares por galón en promedio a nivel nacional el mes pasado. Desde entonces han retrocedido a 3,92 dólares hasta el jueves, según AAA.

Excluyendo las volátiles categorías de energía y alimentos, los precios subyacentes aumentaron un 3,4% en mayo en comparación con un año antes, por encima del 3,3% de abril y el mayor incremento desde octubre de 2023. En términos mensuales, subieron un 0,3% de abril a mayo, lo mismo que el mes anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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