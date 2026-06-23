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Tiroteo en biblioteca del norte de California deja 2 muertos y al sospechoso detenido

CHICO, California, EE.UU. (AP) — Un tiroteo en una biblioteca del norte de California causó dos fallecidos el lunes y las autoridades detuvieron a un sospechoso, según la policía.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 poco después de las 5 de la tarde, en la que se podían escuchar sonidos de disparos y a personas gritando desde el interior de la sucursal de Chico de la biblioteca del condado de Butte, explicó Billy Aldridge, jefe de policía de la ciudad, en una conferencia de prensa.

Una vez que los agentes entraron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera, indicó. Fuerzas del orden adicionales que estaban detrás del inmueble detuvieron al sospechoso, de acuerdo con Aldridge.

“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste, traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad”, manifestó.

Las calles de alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.

Un niño fue trasladado al hospital con una lesión menor.

Aldridge afirmó que no existe una amenaza grave para la población y que las fuerzas del orden están investigando el tiroteo.

La policía no reveló el nombre del sospechoso ni detalles sobre qué motivó el tiroteo. Las autoridades tampoco están identificando a los fallecidos hasta que se notifique a sus familiares más cercanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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