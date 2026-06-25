LO ÚLTIMO: Fuertes sismos golpean Venezuela, al menos 164 muertos

Un hombre permanece de pie entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios.

Cientos de personas amanecieron el jueves en las cercanías de edificios que fueron evacuados.

María Cristina Díaz, una trabajadora de limpieza de 41 años, comentó que no pudo dormir en toda la noche y que se alojó en a la Plaza Candelaria, en el centro de Caracas, porque es uno de los pocos lugares despejados en las cercanías de su casa.

Las ciudades venezolanas carecen de puntos de reunión demarcados donde las personas pueden concentrarse después de un sismo.

“Teníamos miedo que los edificios se nos vinieran encima. Pasamos frío. Mi mamá, mi hija y yo no pegamos un ojo, pero no queríamos pasar la noche solas en casa”, comentó Díaz.

Otros pernoctaron en vehículos aparcados en las calles. Las autoridades han pedido que no regresen a las casas con daños estructurales.

Clases suspendidas

El Ministerio de Educación indicó en un comunicado la noche del miércoles que se han suspendido las actividades escolares en todo el país y que las escuelas serán utilizadas como centros de acopio y refugios para atender a las familias afectadas.

FUENTE: AP