americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un ataque el sábado con misiles y drones sobre la capital ucraniana que dejaron al menos ocho heridos un día antes de que Ucrania y Estados Unidos sostengan conversaciones, informaron las autoridades locales.

Las explosiones resonaron durante horas por toda la capital mientras misiles balísticos y drones impactaban la ciudad. El ataque comenzó en las primeras horas de la mañana del sábado y continuaba al amanecer.

El ataque se produjo mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se prepara para reunirse el domingo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para continuar las conversaciones en un esfuerzo por poner fin a una guerra de casi cuatro años. Zelenskyy señaló que planean discutir temas como garantías de seguridad y cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Un niño de 16 años estaba entre los heridos del ataque, el cual afectó siete puntos de Kiev, señal´+o el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, en un comunicado en Telegram.

Se desató un incendio en un edificio residencial de 18 pisos en el distrito de Dnipro de la ciudad, y los equipos de emergencia se apresuraron al lugar para contener las llamas.

Un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Darnytsia también fue alcanzado, informó Tkachenko, y se produjeron más incendios en los distritos de Obolon y Holosiiv.

En la región más amplia de Kyiv, los ataques alcanzaron edificios industriales y residenciales, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. En el área de Vyshhorod, los equipos de emergencia rescataron a una persona de los escombros de una casa destruida.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter