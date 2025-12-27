Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Compartir en:









Las explosiones resonaron durante horas por toda la capital mientras misiles balísticos y drones impactaban la ciudad. El ataque comenzó en las primeras horas de la mañana del sábado y continuaba al amanecer.

El ataque se produjo mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se prepara para reunirse el domingo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para continuar las conversaciones en un esfuerzo por poner fin a una guerra de casi cuatro años. Zelenskyy señaló que planean discutir temas como garantías de seguridad y cuestiones territoriales en las regiones de Donetsk y Zaporiyia.

Un niño de 16 años estaba entre los heridos del ataque, el cual afectó siete puntos de Kiev, señal´+o el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, en un comunicado en Telegram.

Se desató un incendio en un edificio residencial de 18 pisos en el distrito de Dnipro de la ciudad, y los equipos de emergencia se apresuraron al lugar para contener las llamas.

Un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Darnytsia también fue alcanzado, informó Tkachenko, y se produjeron más incendios en los distritos de Obolon y Holosiiv.

En la región más amplia de Kyiv, los ataques alcanzaron edificios industriales y residenciales, según el Servicio de Emergencias de Ucrania. En el área de Vyshhorod, los equipos de emergencia rescataron a una persona de los escombros de una casa destruida.

FUENTE: AP