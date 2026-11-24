En la imagen, publicada por la Duma estatal, la cámara baja del Parlamento ruso, el presidente del Parlamento Vyacheslav Volodin, centro, asiste a la tercera y última lectura de un Proyecto de ley sobre el presupuesto federal para el periodo 2028-2029 en la Duma estatal, en Moscú, Rusia, el martes 24 de noviembre de 2026. (La Duma estatal, la cámara baja del Parlamento ruso vía AP) AP

El presupuesto asigna aproximadamente 17,15 billones de rublos (208.900 millones de dólares) a la defensa nacional en 2027, frente a los 12,93 billones de rublos (157.500 millones de dólares) de 2026. La cifra también supone un aumento notable respecto de los 13,6 billones de rublos (165.700 millones de dólares) previstos como gasto para 2027 en el presupuesto del año pasado.

El gobierno busca ayudar a cubrir el aumento de los costos militares con impuestos adicionales a las empresas mineras y con ingresos procedentes de las inversiones de los ciudadanos.

Los diputados aprobaron el proyecto de ley con 396 votos a favor y 37 abstenciones. Ahora pasará al Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento ruso, para su aprobación.

El presidente ruso Vladímir Putin ha buscado exprimir cada vez más la recaudación fiscal de empresas y consumidores para sostener su guerra en Ucrania, que está cerca de cumplir cinco años, aun mientras la economía del país se inclina cada vez más hacia el gasto militar a costa de las necesidades civiles.

El déficit presupuestario de Rusia se ha disparado este año por encima de lo previsto debido al fuerte gasto militar y al lento crecimiento económico. La economía también se ha visto presionada por las sanciones, las altas tasas de interés para las empresas no militares, la escasez de mano de obra y los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y terminales de exportación.

Dmitry Kobylkin, jefe de la facción parlamentaria del partido gobernante Rusia Unida, celebró el proyecto como un “presupuesto de victoria” y escribió en un comunicado que incluía gasto en defensa nacional y atención a los veteranos y sus familias, además de apoyo social estatal.

Se añadió financiación adicional para programas de veteranos antes de la segunda lectura del proyecto, informó la agencia estatal rusa de noticias Tass. Los programas incluyen Tiempo de Héroes, una iniciativa respaldada por el Kremlin que busca preparar a exsoldados para ejercer carreras en el gobierno.

Nuevos impuestos afectarán a las empresas mineras y a los intereses bancarios

Rusia ya había aplicado aumentos fiscales amplios que resultaron impopulares entre las pequeñas empresas. Las nuevas alzas, que forman parte del proyecto presupuestario 2027-2029, son más selectivas en su alcance e incluyen un impuesto del 20% al 30% sobre las ganancias extraordinarias de las empresas mineras que se han beneficiado del aumento de los precios del mineral de hierro, el níquel y el oro.

Otra medida impone un aumento de tasas, del 13% al 22%, sobre los ingresos por intereses, dividendos y ganancias por la venta de propiedades. Actualmente, esos ingresos tributan al 13% para montos inferiores a 2,4 millones de rublos (29.800 dólares) y al 15% por encima de esa cifra.

Otras propuestas que entrarán en vigor el 1 de enero incluyen un cargo de 100 rublos por paquete y un impuesto al valor agregado del 22% sobre compras en línea de bienes extranjeros por un valor inferior a 200 euros (219 dólares), que actualmente están exentas de impuestos.

Los cambios permitirán que el Kremlin recaude más ingresos de sus recursos financieros internos, mientras las sanciones siguen impidiendo que Moscú acceda a los mercados internacionales de bonos, a bancos y a inversionistas extranjeros.

Rusia cuenta con financiación suficiente para cubrir su déficit presupuestario en 2027 y probablemente en 2028, dijo en octubre a The Associated Press Chris Weafer, director ejecutivo de la consultora Macro-Advisory Ltd. “Pero eso es a costa de subir impuestos, de aumentar los costos para los hogares y también para las empresas”, agregó.

Weafer señaló que el presupuesto ruso ahora prioriza al ejército por encima del desarrollo económico normal o la infraestructura, creando una imagen de crecimiento únicamente al impulsar las industrias de defensa vinculadas al Estado.

En las calles de Moscú, la mayoría de las personas relacionó el aumento de impuestos y otras presiones económicas con la guerra de Rusia en Ucrania.

La ama de casa Oksana Savitskaya comentó que, en su opinión, la situación empeoraría hasta el final de la “operación militar especial”, el término que utiliza el Kremlin para referirse a la invasión.

“A mí me parece que la inestabilidad económica actual y el aumento de impuestos es malo para el desarrollo, para las pequeñas empresas, por ejemplo. Es malo para la gente de a pie”, expresó.

El periodista jubilado Boris Khizhnyak manifestó que la situación económica de Rusia el próximo año sería “complicada”.

“Usted sabe que tenemos en marcha una ‘operación militar especial’, y que eso, ante todo, traerá ajustes económicos”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP