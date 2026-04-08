Ruanda intenta proteger tierras de cultivo en el país más densamente poblado de África

Una agricultora prepara la tierra antes de plantar, en una granja en Kigali, Ruanda, el 17 de marzo de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Mukarusini Purisikira, de 84 años, había sido agricultora antes de huir a República Democrática del Congo durante el genocidio ruandés de 1994. Al regresar, las tierras de su familia, que se extendían por las colinas, habían sido expropiadas para la construcción, contó señalando los edificios de gran altura de Kigali.

Ahora cultiva maíz y batata en un terreno del tamaño de una pequeña cabaña, que, según dijo, apenas alcanza para alimentarla.

“Es todo lo que tengo”, manifestó, mirando con recelo la maquinaria de construcción en una loma cercana.

Ahora tiene cierta protección. Desde septiembre, el gobierno está cartografiando las tierras agrícolas y utiliza imágenes satelitales para rastrear cualquier desarrollo que invada tierras de cultivo y bosques en un país donde se espera que la población llegue a 22 millones en un par de años.

Ruanda se esfuerza por garantizar la seguridad alimentaria en medio de las últimas presiones globales sobre insumos agrícolas como el fertilizante, cuyo precio ha aumentado desde que comenzó la guerra con Irán.

El gobierno ha impuesto multas de hasta 3.000 dólares y penas de cárcel de hasta seis meses a los promotores inmobiliarios que invadan esos terrenos.

Algunos edificios en Kigali han sido demolidos, aunque las personas vinculadas a ellos no quisieron hacer comentarios por temor a represalias de las autoridades. Ahora, el ejecutivo planea incorporar drones para mejorar el monitoreo a tiempo real.

Mientras tanto, los datos de la alcaldía sobre el uso del suelo muestran que el plan director de Kigali ha destinado casi una cuarta parte de la tierra —el 22%— a la agricultura.

Las autoridades municipales reconocen que la construcción de viviendas resulta atractiva debido a la demanda, pero afirman que las proyecciones muestran que “la agricultura será aún más productiva”. Señalan que la demanda de alimentos también está aumentando y creen que, con innovación, se puede cultivar en parcelas más pequeñas.

Aunque la mayor parte de los alimentos que se consumen en la capital proceden de otros distritos del país, las tierras de cultivo también se están reduciendo en esas zonas, dijo a The Associated Press una portavoz de la oficina del alcalde, Emma-Claudine Ntirenganya.

El año pasado, el gobierno imprimió y expuso mapas que muestran áreas en distritos en todo el país designadas para la construcción y reservadas para la agricultura.

Ntirenganya habló de abordar la agricultura “de una manera urbana. Podremos mostrarles a los habitantes de Kigali que ellos también pueden dedicarse a la agricultura y ser productivos”.

El gobierno de la ciudad, que está instalando un invernadero en su azotea, exige a los promotores que solicitan permisos de construcción que incluyan espacios verdes y jardines en sus diseños.

Huertos verticales e hidroponía

Otras opciones en Kigali incluyen los huertos verticales, donde se cultivan verduras y frutas como las fresas en contenedores plásticos apilables.

Christian Irakoze cofundó la empresa local Eza Neza, o “cultivar bien”, que instala huertos verticales en la ciudad que describe como apilables. La AP visitó dos en viviendas y otro que abastece a una tienda de comestibles. Uno cultiva 600 plantas en hileras verticales que se extienden unos 50 metros (yardas) a lo largo de un muro perimetral.

Irakoze describió su trabajo como “una forma diferente de plantear la agricultura, desde la agricultura tradicional a gran escala en el interior del país hacia algo más pequeño, modular y que cualquiera realmente puede hacer”.

Mediante el uso de insumos disponibles localmente, como estiércol y sedimento volcánico en lugar de tierra, la agricultura debería adaptarse para reducir el impacto externo, apuntó.

“De verdad tenemos que encontrar maneras de hallar nuestras propias soluciones, ya sea mediante insumos como fertilizantes o semillas. Algunos de estos acontecimientos globales son siempre un recordatorio de que definitivamente deberíamos tener algunas alternativas”, dijo Irakoze.

En otra zona de Kigali, un grupo de jóvenes agrónomos forma a agricultores para que adopten tecnologías como la hidroponía con el fin de maximizar la productividad, usando agua en lugar de suelo.

“La población está aumentando, pero nuestra tierra no aumenta. Nos aseguramos de encontrar soluciones que puedan ayudar a los agricultores a superar eso, y entonces producen más”, comentó uno de los agrónomos, Richard Bucyana.

Bucyana coincidió en que soluciones como las de Ruanda ayudan a amortiguar el impacto de los acontecimientos globales.

“Los gobiernos africanos deberían empezar a pensar en cómo pueden ser autosostenibles”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP