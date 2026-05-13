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Rory McIlroy tiene grandes zapatos que llenar en la PGA: los suyos, por una ampolla

NEWTOWN SQUARE, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Rory McIlroy tiene ahora unos zapatos grandes que llenar.

El norirlandés Rory McIlroy realiza un tiro desde el fairway del hoyo 13 durante una práctica para el Campeonato de la PGA, el miércoles 13 de mayo de 2026 en Newtown Square, Pensilvania (AP Roto/Carolyn Kaster)
El norirlandés Rory McIlroy realiza un tiro desde el fairway del hoyo 13 durante una práctica para el Campeonato de la PGA, el miércoles 13 de mayo de 2026 en Newtown Square, Pensilvania (AP Roto/Carolyn Kaster) AP

El campeón del Masters completó tres hoyos de su primera ronda de práctica antes de regresar desde el campo de Aronimink debido a una ampolla que presentaba debajo de la uña del dedo pequeño del pie derecho.

McIlroy completó una ronda de práctica de nueve hoyos el miércoles sin problemas.

“Me siento débil por tener que regresar por culpa de un dedito”, comentó McIlroy después de su ronda de práctica.

Sin embargo, encontró la solución. Está usando una almohadilla alrededor del dedo.

Encontró luego un zapato medio número más grande y un poco más ancho para tener algo de espacio. Afirmó que se sintió bien, caminó sin ninguna molestia y no ve ninguna razón por la que no pueda jugar.

“Gratamente sorprendido”, dijo sobre lo bien que se sintió. “Caminar cuesta abajo, cuando el pie se desliza hacia la parte delantera del zapato, quizá me molesta un poco. Pero está bien. Todo bien”.

McIlroy juega el jueves por la mañana en un grupo con Jordan Spieth, quien intenta ser el siguiente en la fila detrás del propio norirlandés en completar la colección de trofeos del Grand Slam.

Se les une el español Jon Rahm, que busca lograr un Grand Slam para su país. Jugadores españoles han ganado todos los majors excepto el Campeonato de la PGA.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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