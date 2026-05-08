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Rory McIlroy firma un 67 y entra en la pelea en Quail Hollow, a 4 golpes de Sungjae Im

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Hicieron falta 27 hoyos, pero Rory McIlroy empezó a recuperar su forma del Masters.

El norirlandés Rory McIlroy realiza su tiro de salida rumbo al hoyo 16 en la segunda ronda del torneo en Quail Hollow, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Chris Carlson)
El norirlandés Rory McIlroy realiza su tiro de salida rumbo al hoyo 16 en la segunda ronda del torneo en Quail Hollow, el viernes 8 de mayo de 2026 (AP Foto/Chris Carlson) AP

El segundo mejor golfista del ranking mundial se encendió en los últimos nueve hoyos el viernes en Quail Hollow y terminó con 67 golpes, 4 bajo par, para meterse en la pelea en el Truist Championship. El norirlandés está a cuatro impactos del surcoreano Sungiae Im, líder tras 36 hoyos con 133 golpes, 9 bajo par.

En su primer torneo desde que ganó la chaqueta verde por segunda vez el 12 de abril en el Augusta National, McIlroy estaba con 1 bajo par y hundido en la tabla, a ocho golpes, cuando llegó al giro.

Pero los birdies en los hoyos 10 y 11 lo pusieron en marcha y pareció alimentarse de la energía del público, tal como lo ha hecho en sus cuatro victorias previas en Charlotte, donde cuenta con muchos seguidores.

Los tiros de aproximación de McIlroy quedaron cada vez más cerca, y sumó birdies en los hoyos 13, 15 y 16. Firmó un 32 en los últimos nueve hoyos.

Lo logró pese a que su putt para par se fue lejos luego de caer en un bunker al lado del green en el 18, par 4.

“Fue un buen día para volver a meterme en la pelea y sentir que tengo una oportunidad real de cara al fin de semana”, manifestó McIlroy.

McIlroy no es el único nombre importante en la contienda.

Tommy Fleetwood firmó 67 por segundo día consecutivo y quedó a un golpe de Im. Justin Thomas estaba a dos, junto con el recién llegado al PGA Tour Alex Fitzpatrick, hermano de Matt Fitzpatrick.

Rickie Fowler se metió de lleno con la mejor vuelta del día: 63 u 8 bajo par, incluidos nueve birdies.

Cameron Young, ganador en dos ocasiones en el PGA Tour este año, hizo 70 y quedó a cinco golpes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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