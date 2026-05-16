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Ronda Rousey somete a Gina Carano con una llave de brazo a los 17 segundos del retorno de ambas

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Ronda Rousey derrotó el sábado a Gina Carano con su característica llave, mediante la que le torció el brazo apenas a los 17 segundos de iniciado el combate que marcó el retorno de ambas luchadoras icónicas a las artes marciales mixtas.

Ronda Rousey festeja tras derrotar a su compatriota estaounidense Gina Carano en un combate de artes marciales mixtas realizado el sábado 16 de mayo de 2026 en Ingewood, California (AP Foto/Jae C. Hong )
Ronda Rousey festeja tras derrotar a su compatriota estaounidense Gina Carano en un combate de artes marciales mixtas realizado el sábado 16 de mayo de 2026 en Ingewood, California (AP Foto/Jae C. Hong ) AP

Rousey, de 29 años, puso fin a una ausencia de 9 años y medio en estos combates. Entró a la jaula para medirse con Carano, de 44 años y quien no había peleado en 17 años.

Cuando por fin se cerró la puerta, Rousey (13-2) no perdió absolutamente nada de tiempo: se lanzó y derribó a Carano un instante después de que sonó la campana inicial.

Rousey se colocó rápidamente en posición para aplicar su famosa “armbar”, torciéndole el brazo a Carano mientras se detenía la pelea. Rousey ganó de manera célebre ocho combates en menos de un minuto durante su meteórico ascenso en las artes marciales mixtas en la década de 2010.

Este inesperado combate que marcó un doble regreso reunió a dos de las peleadoras más importantes de las últimas dos décadas en las artes marciales mixtas.

Rousey se convirtió en una de las deportistas más famosas del mundo al conquistar el primer título femenino en la UFC, que solo empezó a promover los combates entre mujeres debido al innegable talento de esta estrella.

La realidad es que Rousey se interesó por primera vez en las artes marciales mixtas gracias a Carano, cuyas virtudes atléticas y carisma la convirtieron en figura principal de la televisión cuando este deporte naciente aún luchaba por la legitimidad y la aceptación a finales de la década de 2000.

Rousey dejó el deporte tras sufrir derrotas consecutivas, mientras que Carano siguió una carrera como actriz después de llevarse su primer revés.

Tras tener dos hijos y adaptarse a la vida en su granja en Riverside, Rousey empezó a considerar seriamente un regreso el año pasado. De inmediato se enfocó en una pelea con Carano, cuya prolongada carrera como actriz terminó abruptamente en 2021 tras una serie de publicaciones polémicas en redes sociales.

Carano se mostró contenta de aceptar por fin el regreso que había considerado ocasionalmente, y comentó que utilizó su preparación como una forma de superar múltiples problemas de salud de los últimos años.

El espectáculo en el Intuit Dome fue el primer evento de artes marciales mixtas en directo a través de Netflix, que avanza de manera constante hacia los deportes de combate.

Rousey ha dicho repetidamente que esta será su última pelea, mientras que Carano ha señalado que no sabe qué le depara el futuro.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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