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Ronald Acuña Jr. sale dolorido tras dos pelotazos de Jake Irvin; radiografías salen negativas

WASHINGTON (AP) — El venezolano Ronald Acuña Jr. abandonó el juego de los Bravos de Atlanta contra Washington en la sexta entrada después de que el abridor de los Nacionales, Jake Irvin, lo golpeara con un lanzamiento por segunda vez la noche del lunes.

Ronald Acuna Jr., de los Bravos de Atlanta, es golpeado por un lanzamiento durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Logas contra los Nacionales de Washington, el lunes 20 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.)
Ronald Acuna Jr., de los Bravos de Atlanta, es golpeado por un lanzamiento durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Logas contra los Nacionales de Washington, el lunes 20 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Daniel Kucin Jr.) AP

Los Bravos perdían 2-0 cuando Irvin golpeó a Acuña con una recta de 92 mph para abrir la cuarta. Iban abajo 3-2 sin outs en la sexta cuando Irvin le repitió la dosis con una recta de 91 mph.

El segundo lanzamiento pareció golpear a Acuña en la mano izquierda, y gritó de dolor. Los Bravos informaron que las radiografías fueron negativas y que el toletero venezolano estaba día a día.

Acuña estaba en el círculo de espera cuando terminó la sexta entrada, pero no salió para la parte baja. Eli White lo reemplazó en el jardín derecho.

El abridor de los Bravos, Bryce Elder, golpeó a Daylen Lile para iniciar la parte baja de la sexta, lo que llevó a los umpires a emitir advertencias a ambos dugouts.

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FUENTE: AP

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