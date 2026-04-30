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Robo a un banco en Kentucky deja dos empleados muertos

BEREA, Kentucky, EE.UU. (AP) — Dos empleados de un banco de Kentuck murieron baleados el jueves durante un robo, mientras las autoridades continúan con la búsqueda del sospechoso, informaron las autoridades.

Esta imagen difundida por la Policía Estatal de Kentucky muestra al sospechoso de asesinar a dos empleados bancarios durante un robo, el jueves 30 de abril de 2026, en Berea, Kentucky. (Kentucky State Police via AP)
Esta imagen difundida por la Policía Estatal de Kentucky muestra al sospechoso de asesinar a dos empleados bancarios durante un robo, el jueves 30 de abril de 2026, en Berea, Kentucky. (Kentucky State Police via AP) AP

Un hombre vestido con una sudadera gris, guantes y el rostro cubierto ingresó a una sucursal de U.S. Bank en Berea y disparó contra un empleado y una empleada, indicó el agente Scottie Pennington, portavoz de la Policía Estatal de Kentucky.

“Son personas que trabajan en nuestra comunidad, y ya no están con nosotros”, señaló Pennington a los reporteros. “En este momento tenemos algunas pistas y estamos haciendo todo lo posible para llevar a esta malvada persona ante la justicia”.

Las fuerzas del orden iban de puerta en puerta en busca de información y de videos de vigilancia, además de utilizar helicópteros, drones y perros, explicó Pennington. Policías locales y estatales, junto con el FBI y otras agencias federales participan en la búsqueda.

De momento se desconoce si el sospechoso huyó a bordo de un vehículo, a pie o si alguien lo recogió, señaló el portavoz. Se negó a decir si el sospechoso se llevó algo del banco.

La policía estatal publicó en redes sociales una foto del sospechoso y pidió a la población que se ponga en contacto en caso de que alguien lo reconozca o tenga información.

“Si ven algo extraño y no les da buena espina —ya saben, si sus perros se comportan raro— llámenos”, insistió Pennington. Pidió a los residentes mantenerse alerta, dejar encendidas las luces del porche y tener sus teléfonos cargados.

Las escuelas de la zona estuvieron en confinamiento durante un tiempo hasta que se consideró que las instalaciones eran seguras. No se permitió que los estudiantes se fueran a casa en autobuses y tuvieron que ser recogidos por sus padres, subrayó Pennington.

Berea está a unos 58 kilómetros (36 millas) al sur de Lexington.

U.S. Bank indicó que colabora con las autoridades y está comprometido a apoyar a las familias de las víctimas, así como a los demás empleados del banco.

“Nos entristece profundamente el trágico suceso que cobró la vida de dos de nuestros empleados en nuestra sucursal de Berea, Kentucky, a primera hora del día”, señaló el banco en un comunicado. “Estamos con las familias de las víctimas, nuestros colegas y toda la comunidad de Berea”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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