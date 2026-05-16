Robert Lewandowski dejará Barcelona al final de la temporada

Robert Lewandowski, del Barcelona, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante un partido de fútbol de la Liga española entre el Osasuna y el Barcelona en Pamplona, España, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Miguel Oses) AP

El delantero polaco, que cumple 38 años en agosto, era ampliamente esperado que cambiara de equipo, con su contrato a punto de expirar.

Lewandowski llegó al Barcelona procedente del Bayern por un traspaso de 45 millones de euros (52 millones de dólares) en 2022, cuando su nuevo club atravesaba serios problemas financieros y aún resentía la salida de Lionel Messi. Lewandowski era visto como una pieza clave del esfuerzo de reconstrucción.

Luego ayudó al Barcelona a ganar tres títulos de la liga española en cuatro temporadas, incluido el de esta campaña, y una Copa del Rey, mientras anotaba unos impresionantes 119 goles en 191 partidos.

“Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida”, escribió Lewandowski en Instagram.

Lewandowski no dijo en su mensaje qué sigue para su carrera. Se le ha vinculado con un posible traspaso a la Juventus o a ligas fuera de Europa.

Lewandowski perdió esta temporada el estatus de delantero centro indiscutible para el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ya que el ex técnico del Bayern a menudo prefirió la velocidad y el despliegue del más joven Ferran Torres.

Lamine Yamal, quien ha jugado a la derecha de Lewandowski, elogió a su compañero de ataque.

“Gracias por todo, por tus goles, tu liderazgo y por creer en mí desde el primer día. Aprendí muchísimo de ti, dentro y fuera del campo. Siempre serás una leyenda”, escribió Yamal en Instagram.

Al Barcelona le quedan dos partidos esta temporada. Recibe al Real Betis el domingo y visita al Valencia el 23 de mayo.

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FUENTE: AP