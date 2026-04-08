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Robbie Ray luce en la loma y Gigantes vencen 6-0 a Filis para frenar racha de 4 derrotas

SAN FRANCISCO (AP) — Robbie Ray y dos relevistas se combinaron para permitir cuatro imparables, y los Gigantes de San Francisco vencieron el martes 6-0 a los Filis de Filadelfia, con lo cual cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El venezolano Luis Arráez, de los Gigantes de San Francisco, festeja tras batear un sencillo productor ante los Filis de Filadelfia, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
El venezolano Luis Arráez, de los Gigantes de San Francisco, festeja tras batear un sencillo productor ante los Filis de Filadelfia, el martes 7 de abril de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Matt Chapman y el receptor novato Daniel Susac conectaron tres hits cada uno por los Gigantes. El venezolano Luis Arráez impulsó dos carreras para ayudar a que San Francisco (4-8) evitara igualar su peor inicio desde 2015.

El receptor de los Filis, J.T. Realmuto, salió en la segunda entrada por una contusión en un pie. El dominicano Cristopher Sánchez (1-1) permitió 11 hits y cuatro carreras —dos limpias—, con seis ponches en cinco innings.

El zurdo había permitido una carrera en sus primeras dos aperturas.

Ray (2-1) se mostró sólido toda la noche y permitió tres hits en 6 2/3 innings. El veterano zurdo ponchó a siete y otorgó tres bases por bolas.

Ryan Walker consiguió cuatro outs y salió de apuros con corredores en base en la séptima y la octava. Keaton Winn lanzó una novena perfecta, y los Gigantes se combinaron para su primera blanqueada de la temporada.

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