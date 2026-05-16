River Plate derrota a Rosario Central y es finalista del Apertura

El “Millonario”, que hace más de dos años que no consigue un título y hace unos días estuvo a segundos de quedar eliminado a manos de San Lorenzo, celebró el pasaporte gracias a un penal convertido por Facundo Colidio, a los 62 minutos. En el primer tiempo, el arquero del “Canalla”, Jeremías Ledesma, contuvo un penal ejecutado por Gonzalo Montiel.

El partido se jugó en un ambiente de mucha tensión. Ángel Di María, la estrella de Rosario Central y de muy pobre actuación en Núñez, fue reprobado por los hinchas locales con cánticos alusivos a su relación con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los días previos estuvieron envueltos en diversas polémicas. Tras la victoria de Central sobre Racing Club en cuartos de final, “Fideo” realizó una publicación en redes cuestionando las declaraciones del presidente de la “Academia”, Diego Milito, quien dijo que su club “se sintió robado”, en relación con yerros arbitrales que favorecieron al “Canalla” en ese partido.

Además, el presidente de River, Stéfano Di Carlo, llamó a permanecer “con la guardia alta” en la semifinal con el conjunto rosarino.

En medio de este contexto, River fue un justo ganador ante un rival extrañamente timorato y quedó en los umbrales de una consagración que nadie habría pronosticado hace poco más de dos meses, cuando el mítico Marcelo Gallardo dejó el cargo de entrenador, condenado por los malos resultados.

Los números del ciclo del “Chacho” Coudet son contundentes: un balance de once victorias, dos empates y dos derrotas para depositar al “Millonario” en una final de torneo local y dejarlo al borde de la clasificación a octavos en Copa Sudamericana. Tan sólo seis días atrás, estuvo a segundos de quedar eliminado a manos de San Lorenzo.

“Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos. El domingo estuvimos ahí de quedar afuera, tengo una felicidad enorme porque queríamos llevar a River a la final. Ahora queda un pasito nomás”, declaró uno de los referentes, Lucas Martínez Quarta.

El desarrollo del cotejo respondió al clima previo. Antes de los diez minutos, una falta de Franco Ibarra sobre Sebastián Driussi, que insólitamente no fue cobrada por Nicolás Ramírez, terminó con el delantero de River lesionado y reemplazado por el juvenil Joaquín Freitas. Los simpatizantes estallaron.

Cuando promediaba la primera etapa, Gastón Ávila le asestó un codazo a Martínez Quarta, mientras ambos esperaban que cayera un centro en el área visitante. El VAR llamó al juez, que pitó penal, aunque apenas mostró una amarilla al zaguero de Central.

Montiel, un especialista autor del gol de penal que dio el título en Qatar 2022 a la selección argentina, esta vez falló. La cruzó a media altura y Ledesma, quien formó parte del plantel “millonario” hasta fin del año pasado, adivinó la intención de “Cachete” y atajó el remate.

Lejos de venirse abajo por el golpe que supuso la oportunidad perdida, el equipo de Coudet continuó con la presión alta. Y con buenas dosis de dinámica e intensidad logró impedir que el “Canalla” generara juego. El único déficit del anfitrión fue su falta de efectividad en los últimos metros.

En el complemento, River siguió imponiendo condiciones, incluso cada vez más diezmado: Montiel no salió a jugar el segundo tiempo, y poco después del intervalo, al igual que Driussi, Aníbal Moreno también dejó el campo de juego entre lágrimas por una lesión. Y Marcos Acuña esperó también su momento en el banco de suplentes.

Central asustó a River con un remate de Guillermo “Pol” Fernández que, tras desviarse en Lautaro Rivero, obligó a una gran reacción de Santiago Beltrán para desviar la pelota, que dio en el palo y quedó luego en poder del arquero, quizá la principal figura del “Millonario” en el semestre.

El técnico Jorge Almirón demoró mucho en mover el banco. Cuando se decidió, lo hizo por triplicado, con el ingreso, entre otros, del colombiano Jaminton Campaz. Central, ahora sí, iba para delante. Y un centro de tiro libre de Di María picó antes de que el otro palo salvara nuevamente a Beltrán. La visita pudo haber empatado en un par de aproximaciones más, pero River, para entonces con mayoría de juveniles en cancha, no sufrió demasiado.

“Estoy muy orgulloso, hicimos un campeonato muy bueno, hoy nos tocó perder. Ahora tenemos que enfocarnos en la Libertadores”, señaló Di María, quien restó importancia a los silbidos. “Es el folclore del fútbol”.

El segundo finalista surgirá este domingo del choque entre Argentinos y Belgrano, que se medirán en el estadio Diego Armando Maradona. En tanto, la final del Apertura se jugará en Córdoba el domingo 24 de mayo.

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FUENTE: AP