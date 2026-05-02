Revelan nombres de jugadores de pickleball muertos en choque de avioneta en Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó que Justin Appling, Hayden Dillard, Brooke Skypala, Stacy Hedrick y Seren Wilson iban a bordo de la Cessna 421C que se estrelló el jueves por la noche en la región montañosa de Texas Hill Country. Appling era el piloto.

La aeronave había despegado de Amarillo y se dirigía al Aeropuerto Nacional de New Braunfels. Realizó un aterrizaje forzoso en Wimberley, una ciudad a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Austin, informó el departamento. Las autoridades federales encabezan la investigación.

El Amarillo Pickleball Club publicó en redes sociales que las víctimas eran miembros del club que viajaban a New Braunfels para participar en un torneo.

Un audio grabado indica que otro piloto en la zona confirmó que el dispositivo localizador de emergencia de la aeronave en problemas había emitido una señal de auxilio. Posteriormente un controlador de tráfico aéreo llamó al número 911.

El área de New Braunfels estaba mayormente nublada poco antes del choque, y dos horas después se registró una tormenta eléctrica, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El torneo de pickleball en el que se suponía que los jugadores competirían en el complejo deportivo Cranky Pickle canceló las actividades del viernes, informó Martin Robertson, principal profesional del recinto ubicado en New Braunfels, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de San Antonio.

“Estamos con el corazón muy apesadumbrado, destrozados por esto”, expresó. “Todos se conocen entre sí”.

Clifford dijo que ahora el club de Amarillo está enfocado en quienes eran más cercanos a los cinco fallecidos y en “hacer oración por estas familias”.

“Va a ser un camino largo. Pero hay mucho amor y apoyo de parte de todos los que conocieron a estas personas”, agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP