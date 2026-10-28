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Reserva Federal de EEUU mantiene sin variar las tasas de interés pese a presiones inflacionarias

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin cambios su tasa de interés clave en torno al 3,9%, pese a la inflación elevada y sin ofrecer pistas sobre sus próximos movimientos.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, en una conferencia en Bangkok, Tailandia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Dhitaraht Dhanarahtsombat)
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, en una conferencia en Bangkok, Tailandia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Dhitaraht Dhanarahtsombat) AP

“La inflación sigue elevada”, señaló el banco central estadounidense en un comunicado difundido tras su reunión de política monetaria de dos días. Indicó que abstenerse de un aumento permitirá “la acumulación de más información” que ayudará a determinar qué política debe seguir la Fed “para garantizar un retorno oportuno de la inflación” a su meta del 2%.

La Fed, encabezada por su presidente Kevin Warsh, elevó el mes pasado su tasa de referencia por primera vez en tres años, desafiando las exigencias del presidente Donald Trump de recortar las tasas, en un esfuerzo por devolver la inflación al 2% de una manera “más oportuna”. El Congreso encargó a la institución combatir la inflación, y lo hace elevando las tasas para desacelerar el endeudamiento y el gasto y enfriar los aumentos de precios.

Dos funcionarios de la Fed discreparon de la decisión del miércoles: la gobernadora Lisa Cook y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, votaron a favor de subir las tasas un cuarto de punto. Cook ha sido blanco de la administración Trump, que intentó despedirla el año pasado, aunque la Corte Suprema dictaminó en junio que podía conservar su puesto mientras avanzaba el litigio. Ningún presidente ha despedido antes a un gobernador de la Fed. Trump renovó su intento de destituir a Cook el mes pasado al crear un comité para examinar acusaciones de que Cook cometió fraude hipotecario, algo que ella ha negado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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