EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ordenó la expulsión de Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, tras un incidente con un funcionario norteamericano durante la Asamblea General. El embajador Mike Waltz anunció que el diplomático deberá abandonar Estados Unidos y regresar a La Habana en un plazo de 24 horas.

La tensión diplomática entre Washington y La Habana sumó un nuevo episodio después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la expulsión de un funcionario cubano acreditado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El diplomático señalado es Richard Tur de la Concepción, quien desempeña funciones como primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante el organismo internacional.

La medida fue anunciada por el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una entrevista con el presentador Sean Hannity, de Fox News, después de los enfrentamientos registrados el martes 27 de octubre en la Asamblea General.

Según Waltz, el secretario de Estado Marco Rubio firmó los documentos necesarios para ordenar la salida del funcionario cubano del territorio estadounidense.

Durante su intervención televisiva, Waltz aseguró que la decisión había sido adoptada poco antes de su aparición en Fox News.

“Está fuera. Estará en un avión rumbo a La Habana en las próximas 24 horas”, afirmó el embajador estadounidense.

El representante de Washington advirtió que la administración Trump no permitirá agresiones contra funcionarios estadounidenses durante el ejercicio de sus responsabilidades diplomáticas.

“Si le pones una mano encima a un estadounidense aquí en Estados Unidos, el presidente Trump, el secretario Rubio y yo no lo vamos a permitir”, declaró Waltz.

El anuncio representa una respuesta directa del Departamento de Estado a los incidentes registrados durante el debate anual sobre el embargo estadounidense a Cuba.

Hasta el momento descrito en el reporte, se había anunciado la orden de expulsión, pero no se había confirmado que Richard Tur hubiera abordado un vuelo ni abandonado efectivamente Estados Unidos.

¿Quién es Richard Tur de la Concepción, el diplomático cubano expulsado de Estados Unidos?

Richard Tur de la Concepción ocupa el cargo de primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas desde enero de 2024.

Entre sus responsabilidades se encuentran asuntos relacionados con la Quinta Comisión de la Asamblea General, encargada de cuestiones administrativas y presupuestarias del organismo.

Además, el Gobierno cubano lo había presentado como candidato a integrar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de Naciones Unidas para el período 2027-2029.

Su nombre adquirió notoriedad pública después de que la misión estadounidense difundiera imágenes de un altercado entre el funcionario cubano y J. P. Freire, portavoz del embajador Mike Waltz.

El video del incidente: diplomático cubano confronta al portavoz de Mike Waltz

La decisión estadounidense se produjo después de que circulara un video grabado durante la sesión de la Asamblea General del martes.

En las imágenes difundidas por Waltz se observa un enfrentamiento entre un funcionario cubano, identificado posteriormente como Richard Tur, y J. P. Freire, quien utilizaba su teléfono móvil para registrar lo ocurrido en la sala.

Según la versión de la misión estadounidense, Tur intentó quitarle el dispositivo a Freire y realizó movimientos con las manos hacia el teléfono.

Waltz también acusó al diplomático de presionar al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos de la delegación estadounidense durante su intervención.

El funcionario cubano, por su parte, cuestionó la proximidad de Freire mientras era grabado.

“Está violando mi espacio personal. No está permitido”, expresó durante el altercado, según la grabación difundida.

La misión estadounidense interpretó el episodio como un intento de intimidación contra su personal.

Bruno Rodríguez protagonizó otro enfrentamiento con Mike Waltz durante el debate sobre Cuba

El incidente con Richard Tur ocurrió durante una jornada marcada por fuertes discusiones entre las delegaciones de Estados Unidos y Cuba.

Mientras Waltz pronunciaba un discurso crítico contra el Gobierno cubano, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla se levantó de su asiento y se aproximó al área del estrado para cuestionar sus afirmaciones.

La intervención estadounidense incluía denuncias sobre presuntos privilegios económicos de dirigentes cubanos, así como acusaciones relacionadas con la represión política y la gestión de recursos financieros.

Rodríguez acusó al embajador estadounidense de mentir y presentó objeciones de procedimiento para interrumpir su discurso.

La presidencia de la Asamblea General, ejercida durante ese momento por Khalilur Rahman, tuvo que intervenir para restablecer el orden.

Waltz respondió que no permitiría que las protestas detuvieran su exposición.

El enfrentamiento se convirtió en uno de los episodios de mayor tensión de la jornada diplomática.

EEUU denuncia una serie de incidentes con representantes cubanos en Naciones Unidas

La expulsión anunciada por Washington se produce después de otras controversias entre ambas delegaciones durante octubre.

El embajador Waltz había denunciado previamente supuestos actos de intimidación contra opositores cubanos durante el foro “Cuba Libre”, organizado por la misión estadounidense el 19 de octubre.

En esa actividad participaron el opositor José Daniel Ferrer y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Según la misión estadounidense, integrantes de la delegación cubana habrían increpado a participantes del encuentro.

Las autoridades cubanas han rechazado las acusaciones estadounidenses sobre su actuación diplomática y han cuestionado el uso de Naciones Unidas para denunciar al Gobierno de La Habana.

La expulsión ocurre antes de una votación clave sobre el embargo estadounidense a Cuba

La decisión anunciada por Waltz coincide con el debate anual de la Asamblea General sobre la resolución presentada por Cuba para solicitar el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La votación está prevista para este miércoles 28 de octubre.

La resolución, que se presenta anualmente desde 1992, no tiene carácter jurídicamente vinculante, aunque representa un pronunciamiento diplomático sobre las sanciones estadounidenses.

El Gobierno cubano considera que el embargo constituye uno de los principales obstáculos para la recuperación económica del país.

Washington, por su parte, responsabiliza a las autoridades cubanas de la represión política y de decisiones económicas que, según la administración estadounidense, han contribuido a profundizar la crisis nacional.

La orden contra Richard Tur añade una nueva dimensión al enfrentamiento entre ambas delegaciones, al trasladar las tensiones de la Asamblea General a una medida diplomática concreta.

La salida efectiva del funcionario cubano y una eventual respuesta oficial de La Habana serán los próximos acontecimientos que permitan determinar el alcance de esta decisión.