TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

Una colisión entre un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo provocó este miércoles 28 de octubre una tragedia ferroviaria en la provincia española de Toledo. Según el balance difundido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, al menos 64 personas murieron y alrededor de 80 resultaron heridas. El accidente obligó a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar.

#ÚLTIMAHORA | Esta es la situación ahora mismo en la zona del accidente con la Guardia Civil rescatando a cientos de heridos. El choque ha sido bestial y la cifra de fallecidos es muy superior a la que cifra el Gobierno. pic.twitter.com/K7zOBwmi16

España enfrenta una nueva emergencia ferroviaria después de que dos trenes de pasajeros de alta velocidad colisionaran durante la mañana de este miércoles en un tramo de la línea Madrid-Sevilla, entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en Toledo.

El impacto se produjo aproximadamente a la altura del kilómetro 118 de la infraestructura ferroviaria y provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales terminaron cayendo por un terraplén.

Primeras imágenes aéreas (Guardia Civil) del accidente ferroviario entre el AVE Madrid-Sevilla y el Iryo Madrid-Sevilla, ocurrido esta mañana a la altura de #Urda (Toledo) y que deja, al menos, 10 fallecidos y decenas de heridos. pic.twitter.com/M8ddvlfp5H

Las autoridades regionales elevaron a 64 el número provisional de fallecidos, mientras continúan las labores de asistencia y evaluación de los daños.

La magnitud del accidente llevó a interrumpir el servicio de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, una de las principales rutas ferroviarias de España.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía Iryo, uno de los trenes involucrados realizaba el servicio 6076 entre Madrid y Sevilla.

Primeras palabras del Rey Felipe tras el terrible accidente de tren en Urda (Toledo). “Estoy pendiente de retornar a Madrid para poder seguir la emergencia”. El Rey estaba en Valencia cumpliendo con su agenda oficial. De momento,la Casa del Rey no ha cancelado la agenda. pic.twitter.com/T5gu7uZNMC

El convoy había salido de la capital española a las 7:54 de la mañana con 147 pasajeros, tres tripulantes, un trabajador de cafetería y un maquinista.

Según la empresa, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8:48, cuando su tren recibió un impacto en la parte trasera por parte de un convoy de Renfe de la serie 103.

El choque se registró en las proximidades de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea ferroviaria.

Las primeras informaciones situaron la colisión alrededor de las 8:54, por lo que existe una diferencia de varios minutos entre los horarios difundidos inicialmente.

Las causas del accidente todavía no han sido determinadas.

Al menos 64 muertos y cerca de 80 heridos: el balance de la tragedia ferroviaria

El Gobierno de Castilla-La Mancha informó de un balance provisional de al menos 64 personas fallecidas como consecuencia del accidente.

Las autoridades también reportaron alrededor de 80 heridos, aunque las cifras pueden modificarse a medida que avanzan las tareas de rescate y atención médica.

Entre los lesionados, los primeros reportes identificaron aproximadamente 50 personas con heridas leves y al menos 15 en estado grave.

Los equipos sanitarios y de emergencia fueron movilizados para asistir a los pasajeros afectados, mientras las autoridades coordinan la atención de las víctimas y sus familiares.

La gravedad del siniestro ha generado preocupación por la posibilidad de que el número de fallecidos aumente.

Cuatro vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén

Uno de los aspectos más graves del accidente fue el descarrilamiento de hasta cuatro vagones tras el impacto entre ambos trenes.

De acuerdo con las primeras informaciones, varias unidades se desplazaron fuera de las vías y algunas terminaron en un terraplén próximo al trazado ferroviario.

Esta situación complicó el acceso a determinadas zonas del convoy y obligó a desplegar recursos especializados para las tareas de rescate.

Los equipos de emergencia trabajan para localizar a posibles afectados, atender a los heridos y evaluar la estabilidad de los vagones accidentados.

Por el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó la colisión ni si existió algún fallo técnico, humano o de señalización.

Renfe, Iryo y Emergencias habilitan teléfonos para familiares de las víctimas

Las compañías ferroviarias y las autoridades regionales activaron líneas de atención para facilitar información a familiares y personas directamente afectadas por el accidente