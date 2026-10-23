¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente

}El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a Cuba en el centro de su discurso político al sugerir que buques militares estadounidenses podrían acercarse a las costas de la isla después de concluir las operaciones en Irán. Durante un acto electoral celebrado este viernes en Fort Myers, Florida, el mandatario afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, sería el encargado de alcanzar un acuerdo con La Habana.

Las declaraciones se produjeron el 23 de octubre de 2026, durante un mitin republicano organizado de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Trump respondió a una pregunta sobre Cuba con comentarios que combinaron humor, referencias al despliegue naval estadounidense y nuevas insinuaciones sobre el futuro de las relaciones entre Washington y La Habana.

“No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba de regreso de Irán” , afirmó el presidente ante los asistentes.

A continuación, planteó la posibilidad de que los buques estadounidenses hicieran una escala cerca del territorio cubano antes de regresar de sus operaciones en Oriente Medio.

Aunque el mandatario describió un escenario de presión militar, sus palabras fueron pronunciadas en tono jocoso y no constituyen la confirmación de una operación naval aprobada contra Cuba.

Trump vuelve a hablar de Cuba: “Nos ocuparemos de Cuba de regreso de Irán”

Durante su intervención en Fort Myers, Donald Trump retomó uno de los asuntos que ha mencionado repetidamente en sus declaraciones públicas durante 2026: la posibilidad de aumentar la presión estadounidense sobre el Gobierno cubano.

Al responder a una pregunta sobre la isla, el presidente pidió tranquilidad a quienes esperaban una definición sobre su política hacia La Habana.

“No, Cuba. Él quiere saber qué pasa con Cuba. Vamos, denme un respiro. Denme un respiro”, expresó.

Posteriormente añadió una frase que despertó especial atención:

“No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba de regreso de Irán”.

La declaración vinculó nuevamente las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio con un posible escenario de presión sobre las autoridades cubanas.

Sin embargo, Trump no anunció fechas, órdenes operativas ni movimientos concretos de unidades navales hacia el Caribe.

“Esos hermosos barcos pasarán por Cuba”: el escenario planteado por Trump

El mandatario desarrolló su comentario al describir una hipotética escala de buques militares estadounidenses frente a la costa cubana.

“En realidad, lo que vamos a hacer con Cuba es que regresaremos de Irán. Esos hermosos barcos pasarán por Cuba”, afirmó.

Trump añadió que uno de los buques podría detenerse a unas 50 yardas de la costa.

La distancia mencionada equivale aproximadamente a 46 metros.

“Haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas de la costa. Levantarán las manos”, declaró.

La referencia fue presentada en un tono humorístico ante los asistentes al mitin.

Además, un acercamiento de esa naturaleza plantearía cuestiones relacionadas con las aguas territoriales y el derecho internacional, por lo que no puede interpretarse como una maniobra naval prevista o autorizada.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente un despliegue militar con esas características.

Marco Rubio sería el encargado de cerrar un acuerdo con La Habana

Uno de los momentos más destacados del discurso llegó cuando Trump mencionó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio.

El mandatario afirmó que, después de la hipotética llegada de los buques a las proximidades de Cuba, enviaría a Rubio para resolver la situación.

“Y entonces vamos a enviar a Marco Rubio para cerrar el acuerdo. Tendremos a Marco. Marco”, expresó.

Trump continuó bromeando sobre la posibilidad de dejar al secretario de Estado en la isla sin necesidad de detener los barcos.

“Ni siquiera tenemos que detenernos. Podemos simplemente dejarlo allí y él lo resolverá. Es un gran tipo”, añadió.

La declaración volvió a situar a Rubio como una figura central de la estrategia estadounidense hacia Cuba.

El secretario de Estado, nacido en Miami y de origen cubano, ha mantenido una posición crítica frente al sistema político de La Habana y ha defendido la necesidad de transformaciones económicas y políticas en la isla.

No obstante, las palabras del presidente no establecen que exista una misión concreta para trasladar a Rubio a Cuba.

No es la primera vez que Trump habla de acercar un portaaviones a Cuba

Las declaraciones de Fort Myers tienen antecedentes durante este mismo año.

El pasado 1 de mayo, durante una cena privada celebrada en West Palm Beach, Florida, Trump mencionó la posibilidad de enviar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de las costas cubanas.

En aquella ocasión, el presidente planteó que el buque podría aproximarse a unas 100 yardas del litoral después de concluir las operaciones militares en Irán.

La distancia equivale aproximadamente a 91 metros.

Trump sugirió entonces, también en tono de broma, que una demostración de fuerza de esa naturaleza podría provocar la rendición de las autoridades cubanas.

Los comentarios generaron atención por producirse en medio de una política de creciente presión estadounidense sobre La Habana.

Sin embargo, tampoco en aquella oportunidad se anunció una orden formal para ejecutar ese movimiento naval.

Trump ya había bromeado con llevar a Marco Rubio a Cuba en un portaaviones

El 22 de septiembre, durante un encuentro del Escudo de las Américas celebrado en Nueva York, Trump volvió a referirse a Cuba y a la participación de Marco Rubio.

En esa intervención, el presidente planteó de manera jocosa la posibilidad de trasladar al secretario de Estado a bordo de un portaaviones.

También sugirió que Rubio podría encargarse personalmente de resolver las diferencias con las autoridades cubanas.

La referencia fue similar a la realizada este viernes en Fort Myers.

Las reiteradas menciones muestran la confianza política que Trump deposita en Rubio para abordar las relaciones con La Habana.

Sin embargo, no permiten concluir que Washington haya aprobado una operación militar destinada a introducir al secretario de Estado en territorio cubano.

Marco Rubio mantiene un papel central en la política de Trump hacia Cuba

El secretario de Estado ha sido una de las principales figuras de la administración Trump en los asuntos relacionados con Cuba.

Durante 2026, Washington ha incrementado las sanciones contra determinadas entidades financieras, energéticas y empresariales vinculadas al Gobierno cubano.

La administración estadounidense sostiene que su estrategia busca promover cambios políticos y económicos en la isla y limitar los recursos de instituciones sancionadas.

Por su parte, las autoridades cubanas consideran que esas medidas constituyen una política de presión económica que agrava las dificultades de la población.

El 30 de septiembre, durante una celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, Trump volvió a destacar públicamente la participación de Rubio en los asuntos cubanos.

El mandatario también ha mencionado las raíces familiares del secretario de Estado como parte de sus referencias a la relación entre ambos países.

Estados Unidos y Cuba mantienen contactos, pero no anuncian un acuerdo

Las declaraciones del presidente llegan en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.

Ambos gobiernos han reconocido la existencia de canales de comunicación, aunque mantienen diferencias sobre el alcance de esos contactos.

Estados Unidos ha señalado que busca reformas económicas y políticas más profundas en Cuba.

Las autoridades cubanas, en cambio, han rechazado negociar con Washington el ordenamiento político interno del país.

Esa diferencia constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento.

Trump ha expresado en distintas ocasiones su confianza en que ambos gobiernos puedan llegar a un acuerdo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado públicamente un pacto que resuelva las diferencias centrales entre las dos administraciones.

¿Está preparando Estados Unidos una intervención militar en Cuba?

Las nuevas declaraciones de Trump han vuelto a generar interrogantes sobre la posibilidad de una acción militar estadounidense contra la isla.

Sin embargo, es importante distinguir entre los comentarios realizados durante un discurso político y una decisión militar formal.

El presidente no anunció una orden de ataque, una operación de desembarco ni el despliegue confirmado de buques de guerra frente a las costas cubanas.

Tampoco identificó unidades navales específicas que participarían en el escenario descrito durante el mitin.

Las referencias a detener un barco a pocos metros de la costa y dejar allí a Marco Rubio fueron formuladas en un contexto humorístico.

Por tanto, no existe en las declaraciones citadas una confirmación de que Estados Unidos haya decidido intervenir militarmente en Cuba.

Las declaraciones llegan en plena campaña electoral en Florida

El escenario elegido por Trump también tiene relevancia política.

El presidente participó en un mitin republicano en Fort Myers, en el suroeste de Florida, para respaldar a candidatos de su partido antes de las elecciones de medio término.

Entre los dirigentes presentes en la campaña figura Byron Donalds, aspirante republicano a la gobernación de Florida.

Los comicios están previstos para el 3 de noviembre de 2026.

Durante esa jornada, los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado, además de elegir autoridades estatales y locales.

Florida concentra una numerosa comunidad cubanoamericana, especialmente en el área de Miami-Dade, donde la política estadounidense hacia Cuba mantiene una importancia considerable en el debate público.

Las referencias del presidente a La Habana y a Marco Rubio se produjeron, por tanto, en un escenario de fuerte contenido electoral.

Trump mantiene la presión sobre Cuba mientras continúa el conflicto con Irán

El mandatario volvió a relacionar el futuro de su política hacia Cuba con la conclusión de las operaciones estadounidenses en Irán.

La referencia sugiere que Trump contempla abordar con mayor protagonismo la situación cubana después de reducir las actividades militares en Oriente Medio.

Sin embargo, esa interpretación no equivale a un calendario oficial de acciones.

Por ahora, Washington continúa aplicando sanciones económicas y financieras, mientras mantiene contactos diplomáticos con las autoridades de La Habana.

El Gobierno cubano, por su parte, ha advertido que considera necesario prepararse ante posibles amenazas externas.

La tensión bilateral persiste sin que exista un acuerdo anunciado para resolverla.

¿Qué significa el nuevo mensaje de Trump para Cuba?

Las palabras pronunciadas en Fort Myers representan otra señal de que Cuba continúa ocupando un lugar relevante en el discurso político y diplomático del presidente estadounidense.

Trump volvió a mencionar la posibilidad de acercar buques militares a la isla, pero lo hizo mediante expresiones humorísticas y sin anunciar medidas operativas concretas.

También reafirmó públicamente su confianza en Marco Rubio para conducir un eventual entendimiento con La Habana.

La frase “nos ocuparemos de Cuba de regreso de Irán” resume el mensaje del mandatario, aunque no establece cuándo ni cómo podría producirse una nueva iniciativa estadounidense.

Por ahora, el escenario descrito sigue siendo hipotético y no constituye la confirmación de una intervención militar contra Cuba.