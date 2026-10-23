Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

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El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane) AP

Nikki Floris y Bradley Benavides se entregaron el viernes e hicieron su primera comparecencia el viernes ante un tribunal federal en Washington.

“Nikki Floris es una patriota. Sirvió a nuestra nación como una dedicada funcionaria de inteligencia del FBI durante casi 20 años. Sin embargo, hoy el Departamento de Justicia la ha acusado falsamente de un delito basándose en lo que dicen políticos, no en los hechos. No es coincidencia que el gobierno presente ahora estos cargos sin sentido, años después, en vísperas de una elección”, declararon los abogados de Floris en un comunicado.

El caso se presenta 10 días antes de las elecciones y marca la más reciente de varias acciones de investigación llamativas que el Departamento de Justicia ha emprendido en el preámbulo de los comicios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP