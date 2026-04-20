Reseña: Foo Fighters vuelve con energía y asume riesgos en "Your Favorite Toy"

Esta imagen de la portada del álbum, publicada por RCA Records, muestra "Your Favorite Toy" de Foo Fighters. (Foto RCA Records vía AP) AP

En 2024, Grohl anunció que tuvo un hijo fuera de su matrimonio. En 2025, la banda se separó del baterista Josh Freese (quien había reemplazado al baterista fallecido en Colombia en 2022, Taylor Hawkins ), después de apenas una gira y, dos meses más tarde, contrató a Ilan Rubin para sustituirlo. Ha habido muchos cambios, incertidumbre e introspección que procesar.

Pero en “Your Favorite Toy”, el 12º álbum de estudio de larga duración de Foo Fighters, que será lanzado el viernes, los ganadores de 15 premios Grammy claramente se están divirtiendo.

Mientras que “But Here We Are” (2023) fue en gran medida terapéutico tras las muertes de Hawkins y de la madre de Grohl, “Your Favorite Toy” marca el regreso de la banda del Salón de la Fama del Rock and Roll a sus inicios noventeros de garage rock.

Cuando se tiene un catálogo tan diseccionado como el de Foo Fighters, el siguiente álbum siempre enfrenta el enorme desafío de encontrar su lugar. “Your Favorite Toy” asume algunos riesgos potencialmente polarizantes, que algunos podrían considerar defectos, con un estilo punk agresivo y acelerado, voces distorsionadas y una producción en ocasiones demasiado comprimida. Pero, para Foo Fighters, es una escucha que levanta la energía.

“Caught In The Echo” es un atronador tema que marca el tono del álbum, de 10 canciones en su mayoría ruidosas y ágiles, grabado en el estudio casero de Grohl. Tras un riff inicial abrasador, Grohl grita, es la canción de apertura más vivaz de Foo Fighters desde “Bridge Burning” en “Wasting Light” (2011).

En la arrolladora “Of All People”, Grohl lidia con las emociones encontradas de pensar “I’d seen a ghost” (He visto un fantasma) al toparse con una persona desagradable de su pasado.

“Of all people you survived” (De entre todas las personas, sobreviviste), gruñe Grohl. “When no one else could stay alive / You know you should be dead / But you’re alive instead” (Cuando nadie más podía seguir con vida / Sabes que deberías estar muerto / Pero en cambio, estás vivo).

La canción que da título al disco llama la atención porque es marcadamente distinta, con la voz de Grohl de un sonido difuso, durante la cual parece que se estuviera gritando a sí mismo. Pero es contundente, pegadiza y lista para una gira de estadios.

“If You Only Knew” podría convertirse en una favorita de los fans por su aire “clásico” de Foo Fighters, definido por cambios de tempo y transiciones de un Grohl áspero a tonos melódicos y más suaves. También hay una batería inspiradora de Rubin, quien también fue integrante de Nine Inch Nails y deja una sólida primera impresión a lo largo de todo el disco, su álbum debut con Foo Fighters.

En la vertiginosa “Spit Shine”, Grohl chilla sobre reenfocarse: “The grass is never greener / Time ain’t no redeemer / Pull yourself together Mr. Man” (La hierba nunca es más verde al otro lado / El tiempo no es redentor / Reacciona, señor).

La validación es el tema de la contagiosa “Child Actor”, que invita a marcar el ritmo con el pie.

“Unconditional” tiene un estilo new wave y post-punk de los años 80 con guiños a The Cure, mientras un Grohl optimista insiste: “There are better days awaiting” (Habrá días mejores).

“Asking For A Friend”, el cierre del álbum, comienza con una melodía suave que crece hasta convertirse en una mezcla de pasión y agresividad, rematada por Grohl gritando: “What is real? / I’m asking for a friend ... / Or is this the end?” (¿Qué es real? / Estoy pidiendo un amigo ... / ¿O es este el final?).

Desde luego que no lo es para Foo Fighters. No con un regreso tan frontal y sin concesiones.

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“Your Favorite Toy” de Foo Fighters

Tres estrellas y media de cinco.

Para repetir: “If You Only Knew”, “Asking For A Friend”, “Caught In The Echo”, “Unconditional”

La puedes saltar: “Window”

Para fans de: punk garage, los gruñidos de Grohl, probar cosas nuevas

FUENTE: AP