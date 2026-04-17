República Dominicana y Haití acuerdan reabrir el espacio aéreo cerrado desde marzo de 2024

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“Esta medida busca facilitar la movilidad, dinamizar los vínculos económicos y fortalecer las relaciones entre ambos países”, destaca una declaración conjunta emitida luego de una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Dominicana, Roberto Álvarez, y de Haití, Raina Forbin, celebrada en la frontera común.

En el encuentro hubo un intercambio franco y constructivo sobre temas bilaterales, principalmente el control y la vigilancia de la frontera; la migración y el comercio, indicó.

Dominicana cerró el espacio aéreo con Haití en marzo de 2024 argumentando los niveles de inseguridad que vivía la nación vecina y el auge de las pandillas tras la muerte de su presidente Jovenel Moïse en 2021. Dominicana solo permitió operaciones aéreas humanitarias.

Previamente se dio una fuerte crisis en las relaciones bilaterales debido al conflicto que generó la construcción por parte de empresarios haitianos de un canal de riego que se alimenta del rio Masacre, el cual comparten ambos países, y al cual la República Dominicana se oponía argumentando que esa construcción causaría efectos negativos medioambientales y a los productores agrícolas de ambas naciones.

En la declaración los dos países caribeños agradecieron a la comunidad internacional, en particular a las Naciones Unidas, por el apoyo a las autoridades haitianas en los esfuerzos por pacificar esa nación.

FUENTE: AP