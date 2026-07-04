americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Remera estadounidense completa viaje en solitario récord de California a Hawai

HONOLULÚ (AP) — Una guía de balsismo en el Gran Cañón que aspiraba a convertirse en la primera mujer estadounidense en remar sola a través del Pacífico central ha completado un viaje récord desde California hasta Hawai.

Cientos de personas se reunieron para vitorear a Kelsey Pfendler cuando entró en un puerto de Honolulu el viernes por la noche en su bote de remos de 6,4 metros (21 pies) de eslora, Lily, tras casi un mes y medio en el mar, informaron medios locales.

Pfendler, que zarpó en mayo desde Monterey, California, se propuso convertirse en la primera mujer estadounidense, la mujer más joven y la mujer más rápida en realizar en solitario el viaje de más de 3.862 kilómetros (2.400 millas), según su sitio web. Cientos de miles de personas siguieron su travesía en redes sociales, donde compartió los altibajos y las peculiaridades de su recorrido en videos grabados mientras se mecía sola en el vasto océano.

Pfendler parece haber superado tanto el récord anterior de velocidad femenino como el récord de velocidad masculino, según los registros que lleva la Sociedad Internacional de Remo Oceánico, que valida logros de remo en océanos para Guinness World Records. La organización no respondió de momento a las solicitudes de comentarios que le hizo The Associated Press sobre la llegada de Pfendler.

Los registros en línea de la sociedad de remo mostraban el sábado por la mañana que Pfendler terminó en poco menos de 44 días, más rápido que los 86 días de la anterior poseedora del récord femenino comparable, o los 52 días del poseedor del récord masculino, según lo registrado por la sociedad y por Guinness World Records.

Los diarios de Pfendler en video explicaron la logística de su travesía y su supervivencia en el océano. Detalló las dificultades que enfrentó, entre ellos las manos llenas de ampollas, la dificultad para dormir en medio de vientos fuertes, y la lucha mental y física de lidiar con corrientes y viento a veces desfavorables. Explicó cómo cocinaba, cómo protegía su piel del sol, cómo lavaba su ropa y cómo obtenía agua potable.

En algunos videos su voz se quebraba por la emoción. En otros se burlaba de la marca que su sombrero había dejado en su frente bronceada, y bromeaba sobre la importancia de sus pastillas de cafeína.

El sitio web de Pfendler indica que ha sido guía profesional de rafting desde los 18 años y que ha pasado los últimos ocho años siendo guía de viajes por el río Colorado en el Gran Cañón.

“Simplemente me encantan los botes en medio de la nada”, expresó en un video.

Medios de noticias locales informaron que se tenía previsto que Pfendler finalmente hablara con la prensa. Una solicitud de entrevista enviada por correo electrónico a su equipo no recibió respuesta de momento.

En un video reciente publicado mientras se acercaba a la isla de Oahu, reflexionó sobre el significado de su logro y sobre lo que esperaba que otros sacaran de él.

“Si alguna parte de esto hizo que al menos una persona se sintiera un poquito más poderosa en su propia piel, no podría pedir nada más y estoy feliz”, manifestó. “Piense en intentar encontrar su propia cosa grande, difícil y aterradora. Puede que ahora no crea que usted es lo suficientemente fuerte como para terminarla, pero definitivamente es lo suficientemente fuerte como para empezarla, y encontrará todo lo demás en el camino. Yo voy a terminar mi cosa grande, difícil y aterradora”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Air Europa limita equipaje extra a Cuba y deja varados a pasajeros en Madrid y Tenerife rumbo a La Habana

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Anna Bensi sale llorando tras casi 11 horas retenida en la PNR de Alamar y recibe aplausos

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Candidato republicano al Congreso se registra como agente extranjero de Cuba y colabora con El Cangrejo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Arrestan al actor venezolano Franklin Virgüez en Doral por presunta exposición indecente en club de campo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter