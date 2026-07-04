Remera estadounidense completa viaje en solitario récord de California a Hawai

Cientos de personas se reunieron para vitorear a Kelsey Pfendler cuando entró en un puerto de Honolulu el viernes por la noche en su bote de remos de 6,4 metros (21 pies) de eslora, Lily, tras casi un mes y medio en el mar, informaron medios locales.

Pfendler, que zarpó en mayo desde Monterey, California, se propuso convertirse en la primera mujer estadounidense, la mujer más joven y la mujer más rápida en realizar en solitario el viaje de más de 3.862 kilómetros (2.400 millas), según su sitio web. Cientos de miles de personas siguieron su travesía en redes sociales, donde compartió los altibajos y las peculiaridades de su recorrido en videos grabados mientras se mecía sola en el vasto océano.

Pfendler parece haber superado tanto el récord anterior de velocidad femenino como el récord de velocidad masculino, según los registros que lleva la Sociedad Internacional de Remo Oceánico, que valida logros de remo en océanos para Guinness World Records. La organización no respondió de momento a las solicitudes de comentarios que le hizo The Associated Press sobre la llegada de Pfendler.

Los registros en línea de la sociedad de remo mostraban el sábado por la mañana que Pfendler terminó en poco menos de 44 días, más rápido que los 86 días de la anterior poseedora del récord femenino comparable, o los 52 días del poseedor del récord masculino, según lo registrado por la sociedad y por Guinness World Records.

Los diarios de Pfendler en video explicaron la logística de su travesía y su supervivencia en el océano. Detalló las dificultades que enfrentó, entre ellos las manos llenas de ampollas, la dificultad para dormir en medio de vientos fuertes, y la lucha mental y física de lidiar con corrientes y viento a veces desfavorables. Explicó cómo cocinaba, cómo protegía su piel del sol, cómo lavaba su ropa y cómo obtenía agua potable.

En algunos videos su voz se quebraba por la emoción. En otros se burlaba de la marca que su sombrero había dejado en su frente bronceada, y bromeaba sobre la importancia de sus pastillas de cafeína.

El sitio web de Pfendler indica que ha sido guía profesional de rafting desde los 18 años y que ha pasado los últimos ocho años siendo guía de viajes por el río Colorado en el Gran Cañón.

“Simplemente me encantan los botes en medio de la nada”, expresó en un video.

Medios de noticias locales informaron que se tenía previsto que Pfendler finalmente hablara con la prensa. Una solicitud de entrevista enviada por correo electrónico a su equipo no recibió respuesta de momento.

En un video reciente publicado mientras se acercaba a la isla de Oahu, reflexionó sobre el significado de su logro y sobre lo que esperaba que otros sacaran de él.

“Si alguna parte de esto hizo que al menos una persona se sintiera un poquito más poderosa en su propia piel, no podría pedir nada más y estoy feliz”, manifestó. “Piense en intentar encontrar su propia cosa grande, difícil y aterradora. Puede que ahora no crea que usted es lo suficientemente fuerte como para terminarla, pero definitivamente es lo suficientemente fuerte como para empezarla, y encontrará todo lo demás en el camino. Yo voy a terminar mi cosa grande, difícil y aterradora”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP