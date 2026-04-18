Relevista de los Giants José Butto se perdería 5-6 meses tras cirugía de brazo

WASHINGTON (AP) — El relevista venezolano de los Gigantes de San Francisco, José Buttó, se sometió a una cirugía en el brazo el viernes que se espera lo mantenga fuera de acción durante cinco a seis meses, anunció el equipo el sábado.