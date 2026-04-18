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Relevista de los Giants José Butto se perdería 5-6 meses tras cirugía de brazo

WASHINGTON (AP) — El relevista venezolano de los Gigantes de San Francisco, José Buttó, se sometió a una cirugía en el brazo el viernes que se espera lo mantenga fuera de acción durante cinco a seis meses, anunció el equipo el sábado.

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, José Buttó, lanza contra un bateador de los Padres de San Diego durante la octava entrada de un partido de béisbol el miércoles 1 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
El lanzador de los Gigantes de San Francisco, José Buttó, lanza contra un bateador de los Padres de San Diego durante la octava entrada de un partido de béisbol el miércoles 1 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El equipo informó que el procedimiento, realizado por el doctor Jason Lee en el Stanford Medical Center, fue para reparar una arteria axilar en la parte superior de su brazo derecho.

Buttó, de 28 años, ha estado en la lista de lesionados por más de dos semanas. Permitió cinco carreras en dos entradas en tres apariciones esta temporada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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