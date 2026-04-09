Reino Unido y Noruega lideran una operación militar para disuadir submarinos rusos en el Atlántico

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que una fragata, aviones y cientos de efectivos vigilaron un submarino ruso de ataque y dos submarinos espía cerca de cables y tuberías submarinos al norte del Reino Unido.
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LONDRES (AP) — Los ejércitos británico y noruego encabezaron una operación militar para disuadir a submarinos rusos sospechosos de realizar “actividad maligna” en el Atlántico norte, indicó Reino Unido el jueves.
El secretario de Defensa, John Healey, dijo que una fragata, aviones y cientos de efectivos vigilaron un submarino ruso de ataque y dos submarinos espía cerca de cables y tuberías submarinos al norte del Reino Unido.
Agregó que las embarcaciones rusas finalmente se retiraron tras la operación, que duró más de un mes.
Healey señaló que tenía un mensaje para Rusia: “Vemos su actividad sobre nuestros cables y nuestras tuberías, y deben saber que no se tolerará ningún intento de dañarlos y tendrá graves consecuencias”.
___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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