Recuperan 48 cuerpos sin vida tras combates entre disidencias FARC en el sureste de Colombia

“Se logró la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 48 personas, al parecer combatientes, en el área donde se registraron los enfrentamientos”, indicó la estatal Defensoría en un comunicado.

Los enfrentamientos se registraron el martes en zona rural del departamento del Guaviare entre las facciones al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, y Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco” , quienes no se acogieron al histórico acuerdo de paz entre el Estado y las FARC firmado hace una década.

Las fuerzas militares coordinaron acciones la víspera para el ingreso de la misión humanitaria en la que también participaron el Comité Internacional de la Cruz Roja y las misiones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos en el país.

El CICR especificó en la red social X que participó en la misión facilitando el diálogo con las distintas partes en conflicto y apoyando la entrega de insumos de bioseguridad para recuperar los cuerpos.

Entre los cuerpos que aún restan por identificar en el instituto forense, habría menores de edad “presuntamente combatientes”, víctimas de reclutamiento forzado, dijo a la prensa la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Según el ejército, se enfrentaron entre sí por el control de economías ilegales como el narcotráfico y la extorsión en Guaviare, ubicado en la región de la Amazonía colombiana, de difícil acceso por su geografía y seguridad.

Marín explicó que los enfrentamientos se enmarcan en una situación que ha evolucionado de forma violenta desde 2024, cuando se produjo una ruptura al interior de la disidencia Estado Mayor Central, dando como resultado las dos facciones que ahora son enemigas.

Las fuerzas militares reforzaron la seguridad en la zona tras los combates en busca de brindar seguridad para las elecciones presidenciales del domingo, en las que se elegirá a quien sucederá en el poder al presidente Gustavo Petro.

La facción de alias “Iván Mordisco” sostuvo negociaciones de paz con el gobierno de Petro hasta 2024 como parte de su política de “paz total”, sin embargo, se retiraron de la mesa y arreciaron los ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Con alias “Calarcá”, Petro dejó en vilo las negociaciones desde abril tras cuestionar su voluntad de paz luego de ataques contra la fuerza pública.

FUENTE: AP