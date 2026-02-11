americateve

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

BRUSELAS (AP) — El fin formal del polémico proyecto de la Superliga en el fútbol europeo quedó plasmado el miércoles con un acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA.

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)
Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP) AP

Las partes publicaron el miércoles un breve comunicado con un denso lenguaje legal días después de que el Barcelona se retirara formalmente de la Superliga, dejando al Madrid —15 veces campeón de Europa— y a su presidente Florentino Pérez aún más aislados.

Aunque el Madrid y el Barça ganaron un fallo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo contra la UEFA hace más de dos años, ningún nuevo club se presentó públicamente para unirse al proyecto separatista que no tenía un camino claro hacia adelante.

El acuerdo del miércoles entre el Madrid, la UEFA y la influyente Asociación Europea de Clubes indicó que se acordaron principios que "también servirán para resolver sus disputas legales".

Se anunció justo cuando los líderes del fútbol europeo se congregaban en Bruselas previo el congreso anual de la UEFA de 55 federaciones miembros.

El texto resaltó que “tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo”, las tres partes alcanzaron un “acuerdo de principios para el bienestar del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología”.

El Madrid estuvo a la cabeza de 12 clubes españoles, italianos e ingleses que atacaron a la UEFA, organizador de la Liga de Campeones, en abril de 2021 al lanzar la Superliga que esperaba debutar con 20 equipos.

Pero el proyecto colapsó en cuestión de 48 horas en medio de una feroz reacción en Inglaterra por parte de los aficionados y el gobierno, que amenazó con legislación para proteger la estructura tradicional del fútbol europeo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

