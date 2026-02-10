americateve

Super Bowl promedia 124,9 millones de telespectadores en EEUU y Bad Bunny alcanza 128,2 millones

Ni el Super Bowl disputado el domingo ni el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo lograron establecer récords como los más vistos de la historia en Estados Unidos.

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash)
Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash)

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de ratings Big Data + Panel de Nielsen.

Ese nivel de audiencia quedó por debajo de los 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado en Fox.

El espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, promedió 128,2 millones de espectadores de 8:15 a 8:30 de la noche hora del Este (0115 A 0130 GMT). Eso lo convertiría en el cuarto espectáculo de medio tiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).

Se espera que la audiencia global completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

_____

FUENTE: AP

