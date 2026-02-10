Super Bowl promedia 124,9 millones de telespectadores en EEUU y Bad Bunny alcanza 128,2 millones

Compartir en:









Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash) AP

La victoria de Seattle por 29-13 sobre Nueva Inglaterra promedió 124,9 millones de espectadores en NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital y NFL+, según el sistema de ratings Big Data + Panel de Nielsen.

Ese nivel de audiencia quedó por debajo de los 127,7 millones de espectadores en Estados Unidos que sintonizaron la victoria de Filadelfia por 40-22 sobre Kansas City el año pasado en Fox.

El espectáculo de medio tiempo, protagonizado por Bad Bunny, promedió 128,2 millones de espectadores de 8:15 a 8:30 de la noche hora del Este (0115 A 0130 GMT). Eso lo convertiría en el cuarto espectáculo de medio tiempo más visto, detrás de Kendrick Lamar (133,5 millones en 2025), Michael Jackson (133,4 millones en 1993) y Usher (129,3 millones en 2024).

Se espera que la audiencia global completa para el espectáculo de medio tiempo esté disponible a principios de la próxima semana.

_____

FUENTE: AP