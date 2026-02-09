No fue el menor detenido por ICE: aclaran quién es el niño que aparece en el Super Bowl con Bad Bunny

ESTADOS UNIDOS. — En medio de una ola de desinformación viral , quedó desmentida la afirmación de que un menor detenido por ICE apareció junto a Bad Bunny durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl .

Publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales aseguraban que el artista puertorriqueño había entregado su premio Grammy a Liam Conejo Ramos , un niño ecuatoriano presuntamente detenido junto a su padre durante una redada del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minneapolis.

Bad Bunny en la #SuperBowl2026 ha entregado su Grammy en honor y referencia al niño Liam de 5 años que fue detenido por ICE del criminal ultraderechista Donald Trump. pic.twitter.com/BiM0rqkOlq

“El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es el niño que ICE detuvo en Minnesota”.

La historia fue acompañada por agradecimientos al cantante y presentada como un gesto político y humanitario , pero no es cierta .

El niño que aparece junto a Bad Bunny no es Liam Conejo Ramos . Se trata de Lincoln Fox Ramadán , un actor y modelo infantil que participó oficialmente en el espectáculo.

Una búsqueda inversa de imágenes y publicaciones en redes sociales confirman que el propio Lincoln compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde escribió:

“Recordaré este día para siempre. Fue un verdadero honor”.

El perfil del menor indica que tiene cinco años, es hijo de madre argentina y padre egipcio, y trabaja como modelo y actor infantil, con presencia en plataformas profesionales como bold.pro. La comparación de imágenes descarta cualquier relación con el menor detenido por ICE.

Medios estadounidenses y verificadores independientes concluyeron que el papel del niño en el show era representar a Bad Bunny en su infancia, como parte del concepto artístico del espectáculo.

Desinformación en medio del debate migratorio

La falsedad se difundió en un contexto de alta tensión por las redadas migratorias en EE. UU., tras el despliegue de ICE y la Patrulla Fronteriza ordenado por el presidente Donald Trump en varias ciudades gobernadas por demócratas.

Las protestas recientes y hechos violentos en Minneapolis han sido aprovechados para difundir contenidos falsos, incluyendo imágenes manipuladas, material generado con inteligencia artificial y narrativas sin verificar.

El caso del niño del Super Bowl se suma a una lista creciente de desinformación viral que mezcla entretenimiento, política e inmigración, generando confusión en millones de usuarios.