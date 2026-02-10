ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Compartir en:









En una ofensiva ampliada contra la inmigración ilegal, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) detuvo a cinco ciudadanos cubanos con graves antecedentes penales en varios estados del país, informó la agencia este martes. Según el comunicado oficial, los arrestos se realizaron en Florida, Colorado, Minnesota, Texas y Nueva York como parte de operaciones coordinadas para capturar inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad pública y que enfrentan una deportación inminente hacia Cuba.

‍ Delincuentes arrestados Entre los detenidos figura Roberto Cámara Sánchez, arrestado en Miami, con una condena por asesinato en segundo grado en 2005 y cargos pendientes por otro homicidio.

En Colorado, Pedro Enrique Zayas Rodríguez fue capturado con condenas por posesión peligrosa de drogas, robo con intento de homicidio y agresión a un agente del orden; en Houston, Osvaldo Rivero Ledesma, de 67 años, fue arrestado por asesinato y robo, y señalado como antiguo miembro de una banda violenta.

Además, Andrés Linares Cárdenas fue detenido en Nueva York por antecedentes de agresión; y en Minnesota, durante la operación “Metro Surge”, Erasmo Díaz de la Luz fue capturado por tráfico de drogas y posesión de sustancias peligrosas.

Deportación y polémica Todos los arrestados se encuentran bajo custodia de ICE y enfrentan procesos de expulsión del país. La medida se produce tras una campaña intensificada por la administración del presidente Donald Trump para reforzar el control migratorio y priorizar la detención de extranjeros con antecedentes penales.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que aproximadamente el 70 % de los arrestados en esta política migratoria son convictos o enfrentan cargos penales, aunque organizaciones de derechos humanos han criticado la estrategia por incluir también a inmigrantes sin antecedentes.