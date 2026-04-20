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Real Madrid vuelve a ser campeón de Europa al vencer al Club Brujas en final juvenil UEFA

LAUSANA, Suiza (AP) — El Real Madrid al menos se aseguró un trofeo esta temporada al volver a proclamarse campeón europeo el lunes.

Los jugadores del Real Madrid tras la victoria ante Club Brujas para coronarse campeones de la Youth League de la UEFA, el lunes 20 de abril de 2026, en Lausana, Suiza. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
Los jugadores del Real Madrid tras la victoria ante Club Brujas para coronarse campeones de la Youth League de la UEFA, el lunes 20 de abril de 2026, en Lausana, Suiza. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) AP

Los merengues ganaron la final de la Youth League de la UEFA, en la práctica la Liga de Campeones para equipos Su19, al vencer al Club Brujas en una tanda de penales tras un empate 1-1 en una tarde soleada en Suiza.

El arquero madridista Javier Navarro fue clave en el triunfo 4-2 en la tanda, al atajar los disparos de Naim Amengai y Tian Koren.

El segundo título del gigante español en los 12 años de historia de la competición juvenil de la UEFA llegó cinco días después de la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Madrid no alineó a ningún jugador formado en su cantera en el once titular ante el Bayern Múnich.

El presidente del club, Florentino Pérez, estuvo el lunes en el estadio del club suizo Lausanne-Sport junto al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Hace dos meses, el Madrid y la UEFA resolvieron una disputa de años por el fallido proyecto de la Superliga separatista impulsado por Pérez.

Ceferin entregó las medallas a los jugadores y puso su brazo derecho sobre los hombros de su compatriota esloveno Koren para consolar al lloroso jugador de 16 años.

El defensor madriditas Diego Aguado anotó el penal decisivo, superando la estirada del arquero Argus Vanden Driessche. Los equipos fueron directamente a la tanda sin jugar tiempo extra.

Fue la segunda victoria del Madrid en una tanda de penales en tres días, después de que las atajadas de Navarro ayudaran al equipo a vencer al Paris Saint-Germain el viernes en las semifinales, que también terminaron 1-1 sobre el césped artificial de Lausana.

El lunes, Madrid dominó el inicio del partido y el extremo Daniel Yáñez estuvo cerca de marcar en tres ocasiones.

La ventaja llegó a los 23 minutos, cuando el centrodelantero Jacobo Ortega anotó dentro del área chica con un sutil taconazo derecho. La defensa de Brujas hacia agua y el Madrid dispuso de dos oportunidades en los siguientes 90 segundos para ampliar la ventaja.

Brujas igualó a los 64, cuando una arremetida de Koren y un centro rasante que cruzó el área encontró a Tobias Lund Jensen.

El Madrid alcanzó a Chelsea con dos títulos de la Youth League. El Barcelona tiene tres, incluido el del año pasado.

Los azulgranas tienen una clara ventaja sobre Madrid en La Liga española, y la Real Sociedad conquisto la Copa del Rey el sábado, dejando al primer equipo del Madrid, repleto de estrellas, expuesto a quedarse sin trofeos por segunda temporada consecutiva.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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