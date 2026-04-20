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Reabre cruce fronterizo Irak-Siria por primera vez en más de una década

BAGDAD (AP) — Un importante paso fronterizo entre Irak y Siria reabrió el lunes por primera vez en más de una década, y las autoridades destacaron su potencial para el comercio y las exportaciones de petróleo.

Siria presentó el cruce como una ruta terrestre segura para las exportaciones de crudo y como una alternativa al estrecho de Ormuz, cuya operación se ve afectada por la guerra de Irán.

El cruce —conocido como Rabia en Irak y Yarubiyah en Siria— fue cerrado después de que comenzó la guerra civil siria en 2011. Luego, en 2014, combatientes del grupo Estado Islámico se apoderaron de la zona. Posteriormente, fuerzas kurdas iraquíes la recuperaron.

La agencia siria de noticias SANA informó que funcionarios sirios e iraquíes en el cruce conversaron sobre cómo mejorar la coordinación y facilitar el tránsito y el comercio “en línea con los intereses compartidos”.

Nadia al-Jubouri, integrante del consejo provincial iraquí de Nínive, manifestó en la ceremonia que la reapertura permitirá el “intercambio comercial y el transporte de petróleo hacia esta gran puerta”.

Aun así, el transporte de petróleo por tierra es muy inferior —en capacidad— a los oleoductos y a los barcos petroleros.

Irak depende en gran medida de los ingresos petroleros para aproximadamente el 90% de su presupuesto, y la mayor parte de su petróleo se exporta a través del estrecho de Ormuz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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